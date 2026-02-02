Tras la reprogramación por alerta de tormentas, Tunuyán elige a su reina de la Vendimia al ritmo de Coti

El anfiteatro municipal de Tunuyán será el escenario que verá esta noche las coronaciones de las flamantes reinas departamental de la Vendimia 2026 y de La Tonada 2026. Si bien estaba previsto que la Vendimia departamental abriera la 44 edición del Festival de la Tonada el viernes pasado, la alerta por tormentas obligó a la reprogramación. Con un espectáculo que recorrerá la historia y evolución de la celebración -en sintonía con los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia-, "Vendimia en el tiempo" cerrará un fin de semana extendido de festejos, que comenzó con La Tonada.
Más de 185 artistas darán vida esta noche a los cuadros de teatro, danza contemporánea y folclore, que se sumarán a los 13 cantantes, la banda en vivo con 6 músicos locales y los 4 talleristas municipales. El equipo técnico, en tanto, estará conformado por 30 personas, entre utileros y traspuntes.
Manos locales en la Vendimia de Tunuyán
Las tareas de escenografía, vestuario y utilería que serán protagonistas y darán vida a la vendimia tunuyanina fueron desarrolladas por personal municipal junto a hacedores culturales del departamento, y lo hicieron en la Casa de la Cultura de Tunuyán.
Cada una de las piezas que vestirán y situarán a los artistas sobre el escenario apostado en el Anfiteatro Ciudad de Tunuyán fueron desarrollados por estas manos locales.
Las 12 candidatas para las coronas de la Vendimia de Tunuyán y de La Tonada
Las 12 candidatas al cetro departamental de la Vendimia de Tunuyán y al del Festival de la Tonada 2026 son;
Ariadna Bandiera (Villa Seca).
Aixa Torres (Tiro Club).
Sol Romaniello (Hospital Scaravelli).
Pilar Serrani (Vista Flores).
Agustina Rodríguez (Movimiento Evita).
Josefina Cantalejos (Los Chacayes).
Andrea Mercau (Andino Club Tunuyán).
Jazmín Riveros (Unión Vecinal Antonio J. Scaravelli).
Andrea Feltrín (La Pintada).
Flor Rivas (Rotary Club).
Agustina Giacomelli (FM Zeta 95.5).
Sofía Bascuñan (Colonia Las Rosas).
El cierre con Coti
Una vez culminada la elección y coronación de las soberanas departamentales de la Vendimia y la Tonada, el cantautor Coti Sorokin brindará un show en vivo para todo el público presente en lo que será el cierre de la Vendimia departamental.
La entrada general para la Vendimia y show de Coti es gratuita, aunque se pide a los asistentes un alimento no perecedero. No obstante, habrá un sector preferencial con entradas que tienen valores de entre 25.000 pesos (preventa) y 35.000 pesos.