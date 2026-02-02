Tras la reprogramación por alerta de tormentas, Tunuyán elige a su reina de la Vendimia al ritmo de Coti

Esta noche, Tunuyán conocerá a sus nuevas reinas de la Vendimia y de la Tonada. Coti Sorokín cerrará la fiesta.

Tunuyán elige a su reina de la Vendimia, al ritmo de Coti y su clásica "Tonada"

El anfiteatro municipal de Tunuyán será el escenario que verá esta noche las coronaciones de las flamantes reinas departamental de la Vendimia 2026 y de La Tonada 2026. Si bien estaba previsto que la Vendimia departamental abriera la 44 edición del Festival de la Tonada el viernes pasado, la alerta por tormentas obligó a la reprogramación. Con un espectáculo que recorrerá la historia y evolución de la celebración -en sintonía con los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia-, "Vendimia en el tiempo" cerrará un fin de semana extendido de festejos, que comenzó con La Tonada.

Reinas Tunuyàn Tunuyán elige a su reina de la Vendimia, al ritmo de Coti y su clásica "Tonada" Gentileza Más de 185 artistas darán vida esta noche a los cuadros de teatro, danza contemporánea y folclore, que se sumarán a los 13 cantantes, la banda en vivo con 6 músicos locales y los 4 talleristas municipales. El equipo técnico, en tanto, estará conformado por 30 personas, entre utileros y traspuntes.

Manos locales en la Vendimia de Tunuyán Las tareas de escenografía, vestuario y utilería que serán protagonistas y darán vida a la vendimia tunuyanina fueron desarrolladas por personal municipal junto a hacedores culturales del departamento, y lo hicieron en la Casa de la Cultura de Tunuyán.

Cada una de las piezas que vestirán y situarán a los artistas sobre el escenario apostado en el Anfiteatro Ciudad de Tunuyán fueron desarrollados por estas manos locales.

Las 12 candidatas para las coronas de la Vendimia de Tunuyán y de La Tonada Las 12 candidatas al cetro departamental de la Vendimia de Tunuyán y al del Festival de la Tonada 2026 son;