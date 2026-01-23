San Martín redobló la apuesta promocional y presentó el vino de su reina de la Vendimia

En el Templo del Vino se realizó la presentación oficial del Vino de la Reina de la Vendimia de General San Martín , una iniciativa inédita que vincula la celebración vendimial con la producción vitivinícola local. El proyecto propone un cruce concreto entre identidad, trabajo agrícola y proyección cultural, con un vino elaborado especialmente para representar a la soberana departamental.

Del encuentro participaron la reina de la Vendimia de General San Martín, Valentina Rosalez; el intendente Raúl Rufeil ; el secretario de Gobierno, Mauricio Petri; y Sharbel Morcos , en representación de Bodegas Morcos, responsable de la elaboración del vino.

Durante la presentación, las autoridades destacaron el carácter singular de la propuesta. Petri señaló que San Martín es el primer municipio en agasajar a su reina con un vino producido por elaboradores locales, y remarcó el valor simbólico de que el reconocimiento esté ligado al trabajo de los viñateros y bodegueros del departamento.

El intendente Rufeil puso el foco en la necesidad de visibilizar la producción vitivinícola de la zona y sostuvo que la iniciativa se inscribe en una política de acompañamiento a los productores. En ese marco, mencionó la importancia del Plan Bonarda como eje para fortalecer una variedad asociada históricamente al Este mendocino y a la economía local.

Valentina Rosalez expresó que el vino sintetiza el esfuerzo y el trabajo que sostienen la vitivinicultura en San Martín y manifestó su emoción por contar con una etiqueta que represente al departamento y a su Vendimia.

Por su parte, Sharbel Morcos agradeció la posibilidad de formar parte del proyecto y señaló que la propuesta pone en valor el trabajo de las bodegas locales, al tiempo que establece un vínculo directo entre producción, identidad y reconocimiento institucional.

El Vino de la Reina es un Bonarda del que se podrán fraccionar 5.200 botellas. En esta primera edición, el vino es un obsequio de la familia Morcos. Desde el Municipio informaron que a lo largo del año se avanzará en la adquisición del producto y en la regulación del proyecto, con la intención de darle continuidad en futuras Vendimias.

Con esta iniciativa, San Martín suma una nueva forma de asociar la fiesta vendimial con su matriz productiva y de proyectar, a través del vino, una identidad construida sobre el trabajo de sus bodegas y viñedos.