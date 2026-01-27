27 de enero de 2026 - 14:30

Las Heras reprogramó su fiesta de la Vendimia ante alerta meteorológica: cuándo y dónde será

Las Heras tenía previsto celebrar su Vendimia el viernes 30 de enero, aunque hubo cambio de planes en base al pronóstico.

Las Heras elegirá a la sucesora de la reina nacional de la Vendimia

Foto:

Los Andes / Daniel Caballero
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La fiesta departamental de la Vendimia 2026 en Las Heras se adelantó un día, Y es que si bien se suponía que el departamento elegiría el viernes 30 de enero a la sucesora departamental de Alejandrina Funes -quien además ostenta la corona de Reina Nacional de la Vendimia 2025-, la elección pasó para el jueves 29.

La Vendimia de Las Heras será en el Predio Los Pescadores (Acceso Norte y calle Los Pescadores) a partir de las 20:30 y, según destacaron desde la comuna, la decisión de reprogramar y adelantar la celebración responde a la necesidad de resguardar la seguridad del público, artistas, trabajadores y de todas las personas que participan en esta tradicional celebración. Todo ello ante el pronóstico de inclemencias climáticas que se observa de cara al viernes.

Alejandrina Funes, la Reina Nacional de la Vendimia 2025, llegó a Las Heras ovacionada por la gente
Alejandrina Funes, la flamante Reina Nacional de la Vendimia 2025 conocerá el jueves a su sucesora en Las Heras.

Así será la Vendimia 2026 en las Heras

Según explicaron los organizadores de la Vendimia lasherina, la propuesta artística estará basada en una historia emotiva e identitaria. Concretamente, es la historia de una Nona y quien deja como herencia a su nieto -Gian- un escrito. A través de la voz de la mujer, se celebra la tierra, el trabajo, la memoria y la dignidad de una comunidad forjada por el esfuerzo y la solidaridad.

A lo largo de doce cuadros, la puesta en escena recorrerá capítulos fundamentales de la memoria colectiva de Las Heras, su impronta libertadora, el aporte de los inmigrantes, el ferrocarril como motor de progreso y las historias de hombres y mujeres que, con su trabajo y sus sueños, construyeron y continúan construyendo el pueblo trabajador.

Vendimia Las Heras

La dirección general y la puesta en escena de la Vendimia Departamental de Las Heras estarán a cargo de Gabriela Cánovas. El guión, en tanto, fue desarrollado por Laura Fuertes, quien -además- aporta una mirada sensible y profundamente identitaria a la propuesta artística.

Innovador sistema de elección

A diferencia de otras ediciones, la Fiesta departamental de la Vendimia 2026 de Las Heras contará con una novedad en el sistema de elección.

En ese sentido, se implementará un sistema de voto electrónico orientado a garantizar la transparencia, el orden y la participación. El procedimiento incluye un sorteo público vinculado a la terminación del DNI para, de esta manera, habilitar a las personas participantes.

Alejandrina Funes, la Reina Nacional de la Vendimia 2025, llegó a Las Heras ovacionada por la gente
Alejandrina Funes, la Reina Nacional de la Vendimia 2025 junto a Francisco Lo Presti, intendente de Las Heras.

Además, se entregarán pulseras y cupones numerados, mientras que por medio de un segundo sorteo se definirá quiénes emitirán su voto a través de los tótems digitales dispuestos en el predio.

