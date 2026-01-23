La Ciudad de Mendoza celebrará su Vendimia 2026 con un homenaje a la identidad y la historia de la capital mendocina

La Ciudad de Mendoza vivirá una nueva edición de su Fiesta Departamental de la Vendimia con la puesta en escena de “Vendimia, Alma y Gloria de mi Ciudad” , un espectáculo que invita a recorrer la historia, los valores y la identidad mendocina en el marco del 90° aniversario de la Fiesta Nacional de la Vendimia .

La Fiesta Departamental de la Vendimia 2026 en la Ciudad de Mendoza será el viernes 6 de febrero , desde las 20.30 horas en el predio verde del Parque Cívico, ubicado sobre calle España, entre Virgen del Carmen de Cuyo y Peltier. La entrada será libre y gratuita. Además, la celebración incluirá un patio gastronómico y otro de emprendedores , pensado para acompañar la experiencia cultural.

Antes de convertirse en la actual “ciudad bosque”, la Mendoza del Valle de Huentata fue forjándose con trabajo, voluntad y espíritu de montaña .

Esa memoria colectiva, construida a fuerza de tierra, arquitectura incipiente y comunidad organizada, es el punto de partida de esta propuesta artística que pone en valor el pasado para comprender el presente y proyectar el futuro.

El relato se articula a partir del personaje de Gerónimo, un adolescente que habita la ciudad y que, inmerso en la vorágine cotidiana, emprende un viaje simbólico para descubrir su verdadera identidad citadina .

En ese recorrido aparecen los hombres y las mujeres que abrieron caminos, pensaron una Patria posible y dejaron una huella indeleble en el territorio, con una figura central que emerge como emblema y vigía de la huella sanmartiniana.

La Vendimia capitalina 2026 se desarrollará en 12 cuadros, donde el crecimiento personal del protagonista se vincula con la evolución de una cepa plantada en el patio de su casa, una metáfora del proceso colectivo que requiere múltiples miradas, cuidado y tiempo para transformarse en vino.

Así, cada copa compartida en la Ciudad de Mendoza -Capital Internacional del Vino- condensa el alma y la gloria conquistada generación tras generación.

El espectáculo contará con más de 300 artistas en escena, quienes ensayan desde mediados de enero en la Nave Cultural. La música en vivo se integra como un elemento dramático fundamental y el diseño escenográfico, cargado de desniveles, potencia la fuerza narrativa de la puesta.

Luego del acto central, como es tradición, se realizará la elección de la reina y virreina de la Ciudad de Mendoza 2026, quienes sucederán a Juliana Zalazar y Agustina Capó, soberanas departamentales de la Vendimia 2025.

Son 10 las candidatas que aspiran a representar a la capital provincial en la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, que se llevará a cabo el sábado 7 de marzo en el teatro griego Frank Romero Day.

Se espera la asistencia a la vendimia departamental de más de 5.000 personas, entre vecinos, vecinas y turistas. La fiesta es producida por la Subsecretaría de Cultura, Eventos Especiales y Protocolo de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, que este año incorporó, por primera vez, un sistema online de seguimiento de asistencia a los ensayos para bailarines, músicos y actores.

La autora y directora del espectáculo, María Laura Fuertes, reflexionó: “Esta Vendimia es volver a encontrarnos en el corazón de la gente con nuestra historia citadina, sanmartiniana de esencia y exquisita como tomar un vino en nuestra ciudad, Capital Internacional del Vino. Somos historia, presente y futuro que late ante cada esperanza de los vecinos y vecinas que día a día le dan sentido a la comunidad y se abrazan en el fragor de una cosecha que siempre está por venir”.

De este modo, la Vendimia de la Ciudad de Mendoza honrará nueve décadas de una fiesta que identifica a los mendocinos y mendocinas en el país y el mundo, reafirmando que la identidad se construye, se cuida y se celebra.