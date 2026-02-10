Cumbre decisiva: la letra chica de la reforma laboral que ajusta el Gobierno a último momento

La "mesa política" se reunió este martes para pulir los últimos acuerdos con los gobernadores. El nudo del debate sigue siendo el capítulo tributario y el Impuesto a las Ganancias.

El Gobierno ajusta la letra chica de la Reforma Laboral en una cumbre decisiva en Casa Rosada.

A pocas horas de que la reforma laboral llegue al recinto de la Cámara Alta, el Gobierno nacional activó su máxima maquinaria de negociación. Desde las 10 de la mañana, los principales nombres del gabinete y el entorno presidencial se dieron cita en las oficinas del Ministerio del Interior, en Balcarce 50, con un objetivo claro: garantizar que el proyecto no sufra traspiés ante los reclamos de los aliados.

El encuentro estuvo liderado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien recibió en su despacho a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que asiste escoltado por el armador del interior, Eduardo "Lule" Menem, a los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior), al asesor presidencial, Santiago Caputo, y al secretario de asuntos estratégicos, Ignacio Devitt.

El principal obstáculo para un acuerdo total sigue siendo el apartado tributario. Varios gobernadores y legisladores "dialoguistas" manifestaron una fuerte reticencia a la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades, señalando el golpe que esto significaría para los recursos coparticipables de sus provincias.

En las últimas horas, el oficialismo mostró señales de flexibilidad, deslizando la posibilidad de eliminar o modificar este artículo para destrabar el debate. El objetivo del Ejecutivo es "anotarse un triunfo" político que consolide el rumbo económico.