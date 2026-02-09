Patricia Bullrich afirmó que hay consenso para aprobar la reforma laboral en el Senado

La senadora Patricia Bullrich aseguró que el oficialismo cuenta con los votos necesarios para avanzar con la aprobación de la reforma laboral, tras una reunión mantenida en el Senado para cerrar el texto final del proyecto. Según indicó, el proceso incluyó una “construcción colectiva con todos los senadores” y permitió alcanzar acuerdos sobre modificaciones clave.
El encuentro tuvo como objetivo principal garantizar los respaldos en la votación en particular, instancia en la que el proyecto aún presenta puntos de tensión. En el oficialismo dan por descontada la aprobación en general, pero reconocen que el desafío central será sostener cada uno de los artículos.
“Llegamos a un acuerdo muy sólido. Hay alrededor de 30 artículos que se van a modificar. Ganancias para las empresases uno de ellos”, explicó Bullrich, quien remarcó que se trata de una ley con aportes de distintos bloques y provincias. La sesión fue convocada para este miércoles a las 11.
En ese marco, el senador radical Eduardo Vischi confirmó que el bloque de la Unión Cívica Radical acompañará la reforma en general, aunque admitió que podrían plantearse observaciones en puntos específicos vinculados a intereses provinciales. “El bloque va a acompañar el proyecto de ley”, afirmó.
Vischi señaló además que el debate sobre el impuesto a las Ganancias genera dificultades en la negociación y planteó la posibilidad de morigerar su impacto o excluirlo del texto. También propuso retomar la discusión de un nuevo pacto fiscal entre el Gobierno y las provincias para ordenar responsabilidades y recursos.
Mientras tanto, las negociaciones avanzan sobre la letra chica del proyecto. El dictamen de mayoría, firmado en diciembre, dejó abiertos varios puntos que volvieron a ganar centralidad en las últimas horas. Desde el oficialismo estiman que el nivel de acuerdo sobre el articulado ronda el 95%, aunque admiten que ese porcentaje aún puede variar.
Los senadores dialoguistas anticiparon que impulsarán una modalidad de votación segmentada, con capítulos completos y votaciones artículo por artículo en los temas más sensibles. Del lado opositor, el escenario aparece fragmentado, con el kirchnerismo actuando en bloque y otros legisladores provinciales que suelen definir su voto sobre la hora.
La cuenta para alcanzar el quórum sigue siendo ajustada. La Libertad Avanza aporta 21 senadores y necesita sumar el respaldo de la UCR, el PRO y un grupo de legisladores provinciales para llegar a los 37 necesarios. En ese contexto, el oficialismo busca cerrar filas y llegar a la sesión con el texto lo más consolidado posible.
Entre los puntos más conflictivos del proyecto figuran la coparticipación, los aportes sindicales, la ultraactividad de los convenios colectivos, la declaración de esencialidad de ciertas actividades y la creación de un fondo de asistencia frente a despidos. La reunión encabezada por Bullrich aparece como un paso decisivo en una semana clave para el futuro de la reforma laboral.