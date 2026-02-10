10 de febrero de 2026 - 13:34

Diputado de Mendoza obtuvo un cargo importante en el Congreso nacional

El diputado de Mendoza elegido pertenece a La Libertad Avanza y agradeció a Martín Menem por el cargo.

El diputado de Mendoza Álvaro Martínez recibió un cargo importante en el Congreso.

El diputado de Mendoza Álvaro Martínez recibió un cargo importante en el Congreso.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

Imagen ilustrativa hecha con IA. 

Inflación medida vs inflación vivida: una encuesta muestra el contraste en el bolsillo de los mendocinos

Por Martín Fernández Russo
Fuego en el Senado: se incendió el despacho de una senadora y hay seis intoxicados.

Fuego en el Senado: se incendió el despacho de una senadora y hay seis intoxicados

Por Redacción Política

El diputado de Mendoza sostuvo que presidir esta comisión representa "una enorme responsabilidad que encaro con compromiso, convicción y la certeza de que Argentina necesita instituciones fuertes, reglas claras y una justicia al servicio de los ciudadanos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lMartinezAlvaro/status/2021252207660724628&partner=&hide_thread=false

Tras la votación y los agradecimientos, Martínez dijo que espera que el debate en la comisión sea "sin insultos ni gritos. Los invito a que nos tratemos con respeto". Pero según reportó el medio Parlamentario.com, esta apreciación generó el primer cruce con Unión por la Patria, sector que no tardó en reclamar precisiones sobre la nueva Ley penal juvenil.

A cargo del reclamo se puso Paula Penacca, quien ocuparía la vicepresidenta primera de la comisión. “Dónde vamos a empezar el tratamiento. Nos están confundiendo un poco. Ayer presentaron un proyecto, hoy lo retiraron…sería prudente que por lo menos nos digan cuál es el plan de trabajo", declaró. Y remató: “Es absurdo que nos quieran llevar a patadas en el culo”.

“No hay intención de llevar a nadie a patadas en el culo. Puedo dar fe de que así era antes”, reaccionó por su lado desde el bloque de LLA Silvana Giudici en la reunión.

El reparto de las comisiones está provocando algunos roces. En este sentido, en Diputados una decena de ellas quedaría para legisladores del oficialismo. Martínez es uno de esos diez mileistas elegidos.

Además, es el único legislador de Mendoza en la comisión de Justicia, que tiene 31 miembros en total. De ellos, 13 pertenecen a La Libertad Avanza.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Movilización de la CGT Mendoza en la Peatonal. Archivo Los Andes

La CGT Mendoza y los gremios estatales se movilizan contra la reforma laboral: dos sindicatos van al paro

Por Redacción Política
El Gobierno ajusta la letra chica de la Reforma Laboral en una cumbre decisiva en Casa Rosada. 

Cumbre decisiva: la letra chica de la reforma laboral que ajusta el Gobierno a último momento

Por Redacción Política
Baja en edad de imputabilidad: será reducida a 14 años, según el nuevo proyecto de ley

No era el acordado: por qué el Gobierno retiró el proyecto para bajar la edad de imputabilidad

Por Redacción Política
Obras realizadas en el Anfiteatro Griego Frank Romero Day previas a la Vendimia 2023. 

El Gobierno rechazó el reclamo de una empresa constructora por pago de obras en el Frank Romero Day

Por Redacción Política