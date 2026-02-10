Diputado de Mendoza obtuvo un cargo importante en el Congreso nacional

El legislador mendocino Álvaro Martínez fue designado este martes al frente de la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación.

Martínez, un diputado de La Libertad Avanza que responde a Omar de Marchi , celebró la designación en las redes sociales y agradeció al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem ; y al jefe del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni , por la designación.

El diputado de Mendoza sostuvo que presidir esta comisión representa "una enorme responsabilidad que encaro con compromiso, convicción y la certeza de que Argentina necesita instituciones fuertes, reglas claras y una justicia al servicio de los ciudadanos".

Tras la votación y los agradecimientos, Martínez dijo que espera que el debate en la comisión sea "sin insultos ni gritos. Los invito a que nos tratemos con respeto" . Pero según reportó el medio Parlamentario.com, esta apreciación generó el primer cruce con Unión por la Patria , sector que no tardó en reclamar precisiones sobre la nueva Ley penal juvenil .

— Álvaro Martínez (@AlvaroMartinezD) February 10, 2025

A cargo del reclamo se puso Paula Penacca , quien ocuparía la vicepresidenta primera de la comisión. “Dónde vamos a empezar el tratamiento. Nos están confundiendo un poco. Ayer presentaron un proyecto, hoy lo retiraron…sería prudente que por lo menos nos digan cuál es el plan de trabajo ", declaró. Y remató: “Es absurdo que nos quieran llevar a patadas en el culo”.

“No hay intención de llevar a nadie a patadas en el culo. Puedo dar fe de que así era antes”, reaccionó por su lado desde el bloque de LLA Silvana Giudici en la reunión.

El reparto de las comisiones está provocando algunos roces. En este sentido, en Diputados una decena de ellas quedaría para legisladores del oficialismo. Martínez es uno de esos diez mileistas elegidos.

Además, es el único legislador de Mendoza en la comisión de Justicia, que tiene 31 miembros en total. De ellos, 13 pertenecen a La Libertad Avanza.