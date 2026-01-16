Polémica por el viaje a China de un diputado mendocino junto a otros libertarios: a qué fueron

Una delegación de legisladores nacionales de La Libertad Avanza , entre ellos el mendocino Álvaro Martínez , quedó envuelta en una fuerte polémica tras un viaje a China , luego de que trascendieran versiones que indicaban que la misión habría sido financiada por el Estado.

Así es la facekini, la máscara que protege el rostro de los rayos UV y es furor en la playa

Desde la Cámara de Diputados y los propios involucrados negaron esa versión y aseguraron que los gastos fueron afrontados de manera individual.

La controversia se desató en medio del debate público por el ajuste fiscal impulsado por el gobierno de Javier Milei y se amplificó en redes sociales, donde se cuestionó quién había financiado el viaje realizado entre los primeros días de enero y el 14 del mismo mes.

La misión no había sido anunciada oficialmente por las autoridades de los bloques legislativos y se conoció a partir de publicaciones de los propios legisladores en la red social X, donde compartieron videos y mensajes desde distintas ciudades chinas.

Según trascendió, los diputados permanecieron una semana en ese país y participaron de reuniones con distintos sectores, tanto públicos como privados.

Durante la visita recorrieron “varias provincias” y mantuvieron encuentros con empresas como COFCO, el Distrito Internacional Liede de Guangdong y firmas tecnológicas con sede en Shenzhen, entre ellas Huawei, Mindray y Skyworth.

Quiénes integraron la delegación

Además de Martínez, reelecto en las elecciones de octubre con mandato hasta 2029, integraron la misión los legisladores de La Libertad Avanza Juliana Santillán (Buenos Aires), Mariano Campero (Tucumán) y Cecilia Ibáñez (Córdoba), junto al diputado del PRO Martín Ardohain (La Pampa).

También participó la exlegisladora Fernanda Araujo, integrante del Grupo de Amistad con China.

La polémica escaló luego de que medios nacionales señalaran que “un miembro de la delegación informó que la intención era que cada uno se pagara el pasaje, pero como no hubo voluntarios, los terminó pagando la Cámara en un trámite que sería secreto”.

Las aclaraciones de Martínez y Menem

Frente al revuelo generado, tanto el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, como el propio Álvaro Martínez salieron a desmentir la versión sobre el financiamiento estatal del viaje.

Este jueves, el legislador mendocino aseguró que “este viaje no fue financiado por el Estado argentino” y explicó que formó parte de “una agenda internacional para fortalecer vínculos con empresas y actores globales”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lMartinezAlvaro/status/2011898590726181284&partner=&hide_thread=false En sintonía con el cambio profundo que lidera @JMilei , y a partir de una invitación oficial de la República Popular China, participamos de una agenda internacional para fortalecer vínculos con empresas y actores globales.



Este viaje no fue financiado por el Estado argentino.… pic.twitter.com/xpXpKpUZvr — Álvaro Martínez (@lMartinezAlvaro) January 15, 2026

En la misma línea, Menem fue más duro en su respuesta y acusó a la periodista, Silvia Mercado, que difundió la información de “faltar a la verdad una vez más”.

“Decís que ‘la Presidencia niega un gasto’, pero la realidad es que eso nunca pasó, no existió. Informar así no es un error: es mala fe. Con mala leche no se hace periodismo. Espero que haya quedado claro”, escribió el titular de la Cámara Baja en su cuenta de X.

El presidente del cuerpo legislativo agregó que “cada diputado pagó sus gastos” y remarcó que “no le salió un solo peso a los argentinos”. Además, sostuvo que los resultados de este tipo de viajes “son para los hombres y mujeres de bien que invierten, dan valor y son el motor productivo del país, las empresas y empresarios argentinos”.

Tras esas declaraciones, la periodista autora de la nota replicó públicamente: “Diputado Menem, que sus pares juzguen si lo que dice es cierto. Usted sabe la verdad. Y no quiero agregar más. Que tenga un buen año”.