Dónde hay que enterrar monedas para atraer dinero rápido, según el Feng Shui

Señales, rituales o pequeños gestos que ayuden a destrabar la energía económica cuando el dinero no fluye como se espera , es posible. En el Feng Shui , cada objeto, ubicación y acción tiene un impacto directo en el movimiento de la energía (chi). Por eso, enterrar monedas en casa puede puede generar cambios perceptibles en la vida cotidiana.

Uno de los rituales más antiguos y extendidos de esta filosofía milenaria es el de enterrar monedas en la tierra. Lejos de ser una superstición sin sentido, este acto representa la siembra de prosperidad para que crezca y se multiplique con el tiempo. La clave no está solo en las monedas, sino en el lugar exacto donde se entierran y en la intención consciente que se coloca durante el ritual .

En el Feng Shui, la tierra simboliza estabilidad, nutrición y crecimiento. Enterrar monedas en una maceta combina dos elementos poderosos: el metal, asociado al dinero, el orden y la claridad mental, y la tierra, vinculada al desarrollo y la materialización. Esta unión representa sembrar riqueza para que pueda crecer de manera constante y sostenida.

Según esta práctica milenaria china , este ritual también funciona a nivel psicológico: al realizarlo, la persona toma conciencia de su vínculo con el dinero y refuerza una mentalidad de abundancia.

Esto no se trata de esperar resultados mágicos , sino de activar una energía propicia que acompañe el esfuerzo, el trabajo y las decisiones financieras.

Dónde colocar la maceta para potenciar el ritual de abundancia

La ubicación de la maceta es uno de los aspectos más importantes del ritual. El Feng Shui recomienda colocarla en zonas del hogar asociadas a la riqueza y la prosperidad. Una de las más indicadas es el sector sureste de la casa, conocido como el área del dinero según el mapa Bagua. Esta orientación está vinculada al crecimiento económico, la expansión y las oportunidades.

Si no es posible identificar el sureste con precisión, otra opción válida es ubicar la maceta cerca de la entrada del hogar, ya que la puerta principal representa el ingreso de la energía.

monedas feng shui WEB

Cómo realizar el ritual paso a paso para atraer dinero

Para llevar a cabo este ritual, se recomienda utilizar monedas en buen estado y limpias, preferentemente de curso legal.

Se pueden elegir tres monedas, ya que el número tres simboliza crecimiento y expansión, aunque también pueden utilizarse más. Antes de enterrarlas, es aconsejable limpiarlas con agua y secarlas, como forma de eliminar energías previas. Luego, se colocan las monedas en la tierra de la maceta, enterrándolas cerca de la raíz de la planta. Mientras se realiza este gesto, el Feng Shui propone hacerlo con una intención clara y positiva, visualizando estabilidad económica, oportunidades laborales o ingresos constantes. Finalmente, se riega la planta como de costumbre. El acto de regar refuerza el simbolismo de nutrir la prosperidad para que crezca. Con el paso del tiempo, cada cuidado que se le da a la planta refuerza el ritual, manteniendo activa la energía del dinero dentro del hogar.

monedas feng shui WEB

Enterrar monedas en la tierra de una maceta es uno de los rituales más simples y simbólicos dentro del Feng Shui para atraer dinero y prosperidad. Este acto combina metal, tierra y una planta viva, y todo eso activa una energía de crecimiento constante que busca armonizar la relación con la abundancia.