Zorzales y canarios visitarán el jardín de casa si siembra 2 tipos de semillas en verano

Tener canarios y zorzales visitando el jardín no es casualidad ni pura suerte. Estas aves buscan algo más que un lugar donde posarse: necesitan alimento disponible, refugio y un entorno que les resulte familiar. Por eso, 2 tipos de semillas sembradas en verano pueden lograr un espacio cómodo para cuando crezcan sus frutos.

Plantar determinadas semillas en esta época del año permite que, con el paso de los meses, el jardín se convierta en una fuente constante de alimento natural. Algunas especies vegetales no solo resisten el calor, sino que además producen frutos y granos irresistibles para estas aves. Dos de ellas destacan por encima del resto y pueden lograr un jardín lleno de vida.

Las zarzamoras son una de las plantas más cómodas para atraer zorzales al jardín, ya que estos pájaros sienten una fuerte preferencia por sus frutos carnosos y energéticos.

El jardín puede transformarse en un refugio vivo, donde la naturaleza se manifiesta a través del canto de los pájaros.

Plantar semillas o plantines de zarzamora en verano permite que la planta se establezca antes de las estaciones más frías, desarrollando raíces fuertes y un crecimiento sostenido. Según la Real Sociedad para la Protección de las Aves , con el tiempo, sus frutos se convierten en una fuente natural de alimento que los zorzales reconocen rápidamente.

El mijo es una de las semillas preferidas por los canarios, tanto en estado silvestre como doméstico. Plantarlo en verano es fundamental, ya que esta gramínea necesita temperaturas cálidas para germinar y desarrollarse correctamente.

Al crecer, produce espigas repletas de pequeñas semillas que los canarios reconocen de inmediato como fuente de alimento.

Una de las grandes ventajas del mijo es su rápido crecimiento

En pocas semanas, la planta comienza a desarrollarse y, con cuidados básicos, puede ofrecer alimento durante varios meses.

Para sembrarlo, solo deben esparcirse las semillas en suelo suelto, apenas húmedo y con buena exposición al sol. No necesita fertilizantes.

El mijo no solo atrae canarios, sino que también fomenta la permanencia de las aves en el entorno, ya que pueden alimentarse directamente de la planta.

Esto reduce la dependencia de comederos artificiales y promueve comportamientos más naturales. Además, su presencia aporta movimiento y sonido al jardín, creando un ambiente vivo y armónico.

Plantar zarzamoras y mijo en verano es una estrategia simple y efectiva para atraer canarios y zorzales al jardín de casa. Estas especies ofrecen alimento natural, refugio y un entorno seguro para las aves, al mismo tiempo que su cuidado es mínimo.