Jardín sin riego: las plantas resistentes que sobreviven a la sequía y embellecen tu casa

Creá un espacio verde sustentable en tu jardín y ahorrá hasta un 70% de agua con especies que aman el sol y requieren mínimo mantenimiento en un clima árido.

Lugares como Mendoza, que enfrentan una crisis hídrica histórica, obliga a repensar nuestro jardín de forma urgente. Las plantas xerófitas, como el algarrobo o el romero, son populares hoy por su asombrosa capacidad de adaptación a la escasez crítica de agua. Incorporarlas no solo ahorra recursos, sino que protege la biodiversidad local.

Especies nativas: el secreto de un jardín que se cuida solo Para lograr un jardín sin riego constante, la selección de especies es el primer paso crítico para el éxito del diseño. No se trata simplemente de llenar el espacio con cactus y piedras; las plantas aromáticas como la salvia, el espliego y el tomillo son verdaderos "tesoros" que resisten la sequía y perfuman el ambiente de forma natural. Entre los árboles, el espinillo y el algarrobo son opciones ideales para nuestra zona porque sus raíces profundas aprovechan mejor la humedad del subsuelo.

image Un error común que muchos cometen es ignorar el drenaje del suelo al plantar. A las especies de bajo requerimiento hídrico no les gusta el encharcamiento, ya que el exceso de humedad en las raíces puede enfermarlas rápidamente. Es fundamental asegurar que la tierra permita que el agua fluya rápido; para esto, se pueden usar combinaciones con arena o perlita. Conocer la textura de tu suelo te ayudará a decidir qué correcciones necesita antes de colocar tus plantas.

Acolchado y riego: cómo evitar errores fatales Otra técnica infalible para olvidarse de la manguera es el mulching o acolchado. Consiste en cubrir el suelo alrededor de las plantas con materiales orgánicos como corteza de pino o paja, o inorgánicos como piedras y gravas. Esta capa actúa como un aislante térmico que mantiene el suelo fresco en verano y cálido en invierno, reduciendo drásticamente la evaporación del agua disponible. Además, el acolchado impide el crecimiento de malezas que compiten por los nutrientes.

image El mantenimiento en la xerojardinería es mínimo, pero requiere un cuidado especial durante el primer año de vida de la planta. Un error frecuente es regar "un poquito" todos los días; lo correcto para estas especies es regar pocas veces pero de forma abundante para que las raíces busquen la profundidad. Una vez que la planta arraigó bien, lo que suele demorar un par de años, puede sobrevivir casi exclusivamente con el agua de lluvia o riegos muy puntuales en los meses de mayor calor.

Finalmente, recordá que una planta equilibrada con su porte natural es más sana. Evitá las podas innecesarias, ya que el árbol aprovecha el agua de forma mucho más eficiente cuando mantiene su estructura original. Con estos simples cambios, podés transformar tu jardín en un ecosistema autónomo que no necesita desperdiciar recursos para brillar.