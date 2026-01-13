No lo tires, es oro: el fertilizante líquido que todos los días se va por el desagüe

En el jardín y la jardinería hogareña, el agua del caldo de verduras es un fertilizante natural para plantas que suele desperdiciarse sin saber su valor.

En la rutina diaria de cualquier cocina argentina, hay un gesto automático que se repite sin pensarlo: colar verduras hervidas y dejar que el líquido se vaya por el desagüe. En términos de jardín, jardinería y cuidado de plantas, ese acto implica perder uno de los fertilizantes líquidos más simples, baratos y efectivos que existen.

El agua de cocción de verduras, usada correctamente, puede convertirse en una aliada clave para fortalecer plantas de interior, huerta y macetas. Dentro del jardín doméstico, este recurso natural aporta minerales solubles que las raíces absorben de forma inmediata, sin químicos ni procesos complejos.

Cuando hervís zanahoria, papa, zapallo, acelga o espinaca, gran parte de sus nutrientes queda en el agua. En jardinería, esto se traduce en un líquido rico en potasio, fósforo y pequeñas cantidades de nitrógeno, esenciales para el desarrollo vegetal.

Para las plantas del jardín, este tipo de fertilización líquida es especialmente útil porque no compacta el suelo y mejora la actividad microbiana. A diferencia de abonos sólidos, el agua de caldo penetra rápido y actúa casi de inmediato, algo clave en épocas de crecimiento activo.

Cómo usarla sin dañar tus plantas Dentro de la jardinería hogareña, el uso correcto es fundamental. El agua del caldo debe estar completamente fría, sin sal, sin aceite y sin condimentos. Este punto es clave: cualquier agregado de sodio puede ser perjudicial para las plantas.

Se recomienda usarla una vez por semana en el jardín, aplicándola directamente sobre el sustrato húmedo. Funciona muy bien en helechos, potus, albahaca, perejil, tomates y plantas de hojas grandes. En macetas, conviene alternarla con riego común para evitar acumulaciones. Qué dice la ciencia sobre este fertilizante casero Recién a partir de este punto aparecen las explicaciones técnicas. Estudios de universidades latinoamericanas sobre reciclaje orgánico en jardinería muestran que los lixiviados vegetales —como el agua de cocción— contienen micronutrientes biodisponibles para las plantas. Investigaciones de la Universidad de Buenos Aires y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) analizaron cómo los residuos líquidos de origen vegetal mejoran la absorción de nutrientes y estimulan el crecimiento radicular en jardín urbano. También destacaron su bajo impacto ambiental frente a fertilizantes industriales. Especialistas en jardinería sustentable remarcan que este tipo de prácticas reducen residuos, cuidan el suelo y fortalecen plantas sin generar desequilibrios. Además, permiten una conexión más consciente con los ciclos naturales. En tiempos donde todo se descarta rápido, el jardín vuelve a enseñar una lección simple: muchas soluciones ya están en casa. La próxima vez que hiervas verduras, pensalo dos veces antes de tirar ese líquido. Para tus plantas, puede valer oro.