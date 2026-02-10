Mendoza recibió 20.000 millones de pesos menos y crece la preocupación por la caja

La inflación en Mendoza en enero fue del 3%, por encima de la de diciembre

Según el Ministerio de Hacienda , el derrumbe de la coparticipación federal en términos reales (es decir, si se descuenta la inflación) alcanza al 9% respecto de 2023 en Mendoza . Y el año no ha arrancado bien en ese sentido: "En enero no se ven mejoras", reconoció el ministro Víctor Fayad .

Hacienda compara normalmente el ritmo de la recaudación con 2023, porque la caída de 2024 fue muy pronunciada. Entonces, ha resultado fácil ganarle en 2025 a ese registro, pero este incremento no termina de compensar los recursos que recibía hasta 2023 .

En este sentido, el resultado fiscal general de Mendoza en 2025, sumados los impuestos nacionales y provinciales, reflejó una suba de 1,5% sobre 2024 , pero a su vez representó una baja del 6,6% en términos reales con respecto a 2023.

En este contexto, la caída del rubro específico de la coparticipación federal -el más importante de todos- fue "mucho peor", dijeron en Hacienda.

En números concretos, la Provincia recibió en enero 225.000 millones de pesos. Para no "perder" contra 2023, en términos reales, debería haber embolsado 20.000 millones de pesos más, se precisó en la cartera de Hacienda.

La caída de la coparticipación federal

Este dato convalida las señales que había dado un informe del propio Ministerio de Economía de la Nación, el cual reflejó que la inflación le viene ganando a la suma de la coparticipación federal y la recaudación local en casi todas las provincias del país.

Según publicó Clarín, la contracción superó el 3% en los últimos tres meses (noviembre-enero) y el conjunto de las provincias resignó más de 533.000 millones de pesos. Solo Salta consiguió una "variación real positiva" respecto de la inflación: la superó por 0,7%.

El dato recalentó la discusión de la reforma laboral, que hasta hace poco contenía un ajuste en el Impuesto a las Ganancias que pagan las empresas del orden del 3%. En concreto, las firmas que hoy tributan al 35% pasaban a pagar el 31,5%, mientras que aquellas alcanzadas por una alícuota del 30% bajaban al 27%.

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) elaboró en enero un informe que decía que Mendoza perderá al menos 45.300 millones de pesos con este cambio en Ganancias y la ubicó séptima en el ranking de provincias más afectadas. Aclaración: el impacto no sería inmediato.

En este contexto, si bien todavía no hay certezas, es un hecho que el proyecto de reforma laboral tendrá cambios respecto de su redacción original y la reducción del Impuesto a la Ganancias quedaría afuera del texto que precisamente se tratará este miércoles en el recinto del Senado nacional.

Qué dice Hacienda de la coparticipación federal

A pesar del impacto negativo, Mendoza no fue una de las provincias que pataleó contra Milei por los artículos de la reforma laboral que afectan la caja, ni mucho menos. Aunque también sostuvo que la medida tiene elementos a favor y puntos en contra.

El ministro de Hacienda, Víctor Fayad, confirmó este martes que el aspecto positivo sería "el alivio fiscal para los contribuyentes", que está en línea "con la política de baja de impuestos que venimos implementando en Mendoza hace 10 años".

Fayad ratificó además que a mediano plazo la baja de impuestos deriva en "más inversión, más productividad y mejores salarios".

De todos modos, no dejó de resaltar el impacto fiscal. "Desde el punto de vista fiscal es un impacto fuerte en un contexto de mucha caída de recaudación. Además, sucedió después del tratamiento de Presupuesto en nuestra Legislatura y tenemos poco margen de maniobra", señaló el ministro de Hacienda ante la consulta de Los Andes.

Qué piensa Cornejo de la reforma laboral

Por su lado, el gobernador Alfredo Cornejo dejó planteada su posición antes de viajar a Europa. Cornejo afirmó la semana pasada que está a favor de la reforma laboral "en líneas generales".

"Estamos charlando los gobernadores entre nosotros y particularmente yo con el Gobierno Nacional acerca del tema. En mi caso tengo una clara posición favorable a modernizar la ley de relaciones de trabajo. Trabajamos esos cambios en el Consejo de Mayo del que participé hasta diciembre del año pasado, incluso con varias iniciativas de mi equipo", expresó.

Y agregó sobre el impacto de la baja en la coparticipación en particular: "Cualquier baja de impuestos toca la caja inicialmente. Ahora, el tema dónde va a parar, y va a parar en el sector privado", destacó.

El gobernador también se declaró "pro baja de impuestos" pero sugirió una "reforma integral del tema fiscal" que incluya tributos distorsivos nacionales que "no se han tocado".

No obstante, a la par reconoció que "para una pyme las contribuciones patronales y los impuestos son un costo muy, muy alto".

Y destacó que, en materia de recaudación, "el proyecto tiene una baja muy fuerte para la Nación y un poco menos fuerte para las provincias, los dos recaudamos menos".