10 de febrero de 2026 - 19:06

Mendoza fortalece vínculos internacionales en una reunión con cónsules acreditados en el país

En un encuentro de trabajo, autoridades provinciales dialogaron con representantes consulares para fortalecer vínculos institucionales, promover el intercambio internacional y proyectar acciones conjuntas.

Mendoza fortalece la articulación internacional con una reunión clave con cónsules acreditados en la provincia.

Foto:

Prensa Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Autoridades del Gobierno de Mendoza mantuvieron este lunes una reunión de trabajo con cónsules acreditados en Argentina. El encuentro se dio en el marco de una agenda orientada a fortalecer los vínculos institucionales, promover el intercambio internacional y consolidar a la provincia como un actor estratégico en la región.

La reunión, organizada con la participación de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales, permitió generar un espacio de diálogo directo entre representantes consulares y autoridades provinciales. Durante la jornada, se avanzó además en el desarrollo de proyectos conjuntos para 2026, con el objetivo de generar sinergias entre los distintos consulados y el Gobierno de Mendoza, incluyendo iniciativas culturales y de vinculación bilateral.

La actividad fue encabezada por el subsecretario de Relaciones Institucionales, José María Videla Sáenz, quien recibió a los cónsules de República Checa, Brasil, Chile, Austria, México, Bolivia, Italia, Eslovenia, Alemania, Perú, Francia y Suiza, este último en su carácter de decano del cuerpo consular.

Durante el encuentro, Videla Sáenz destacó el rol de Mendoza como una provincia abierta al mundo, con capacidad de articulación y una marcada vocación de integración internacional. En ese sentido, subrayó que este tipo de instancias fortalecen el posicionamiento de la provincia como un puente entre los gobiernos locales y las representaciones diplomáticas, facilitando el trabajo conjunto y la generación de oportunidades concretas para la ciudadanía.

Asimismo, remarcó la importancia de sostener una agenda institucional activa, basada en el diálogo permanente y la cooperación, que permita acompañar los procesos de internacionalización de Mendoza y dar respuestas coordinadas frente a los desafíos globales actuales.

Durante la jornada también se abordaron temas vinculados a la agenda bilateral, el acompañamiento a las comunidades extranjeras residentes en la provincia y las posibilidades de cooperación futura, consolidando un espacio de intercambio que fortalece las relaciones entre Mendoza y los países representados.

Desde el Gobierno provincial valoraron especialmente la participación de los cónsules y reafirmaron el compromiso de continuar promoviendo instancias de trabajo conjunto que posicionen a Mendoza como un territorio confiable, dinámico y con proyección internacional.

