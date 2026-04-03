3 de abril de 2026 - 17:41

Chile cambia su huso horario: desde cuándo y cómo afectará la atención en los pasos fronterizos

El país vecino ajusta sus relojes por el inicio del otoño. El Paso Cristo Redentor mantendrá su operatividad de 24 horas, mientras que el Pehuenche reducirá su franja de atención por razones de seguridad.

Paso a Chile, complejo Los Libertadores

Paso a Chile, complejo Los Libertadores

Foto:

Marcelo Álvarez / Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Desde este domingo 5 de abril, Chile implementará un cambio en su huso horario para adaptarse al período de otoño-invierno, según confirmó la Dirección Nacional para Asuntos Técnicos de Fronteras

Leé además

El Gobierno extendió la conciliación obligatoria 

No es la fecha que crees: cuál es el mes más conveniente para viajar a Chile sin gastar de más
Daniel Garnero, DT de Universidad Católica, piensa en el debut ante Boca

Daniel Garnero, DT de la Católica, calentó la previa ante Boca: "Estamos preparados"

Esta medida implica que habrá una hora menos de diferencia entre Argentina y el país trasandino, un dato clave para quienes tengan planeado cruzar la cordillera durante el fin de semana extra largo.

La buena noticia para los viajeros que utilicen el Paso Cristo Redentor es que el cambio de horario no afectará su funcionamiento habitual.

Comunicado Paso Cristo Redentor

Según el organismo administrador dependiente del Ministerio del Interior, el paso más transitado entre Mendoza y Chile, continuará habilitado las 24 horas hasta el próximo 1° de junio. A partir de esa fecha, se espera que comiencen a regir las restricciones horarias propias de la temporada invernal.

No obstante, se recomienda a los usuarios tener en cuenta la nueva diferencia horaria para planificar correctamente su viaje y consultar siempre los sitios oficiales.

Restricciones en el Paso Pehuenche

Una situación distinta se vivirá en el Paso Pehuenche, en el sur de la provincia, donde el cambio horario sí generará variaciones en la atención.

Desde la Coordinación del paso explicaron que, debido al inicio del otoño, se reduce el tiempo de luz natural, lo que limita las condiciones de seguridad para transitar.

En consecuencia, el nuevo esquema de horarios a partir del domingo será el siguiente: para la salida de Argentina de 9:00 a 18:00 hs (horario argentino) y 8:00 a 17:00 hs (horario chileno) y para la entrada a Argentina de 9:00 a 19:00 hs (horario argentino) / 8:00 a 18:00 hs (horario chileno).

Las autoridades fronterizas recalcan la importancia de ajustar los relojes y considerar estos nuevos márgenes para evitar demoras o inconvenientes en la alta montaña durante este recambio estacional.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Funcionarios locales y referentes del sector privado intercambiaron ideas para seguir trabajando juntos.

Cerezas: el negocio que busca posicionar a Mendoza en los mercados internacionales

Marcha atrás: Conmebol presionó, Boca tendrá visitantes y en Chile hablan de amenazas. 

Copa Libertadores: Conmebol intercedió, Boca llevará hinchas y en Chile hablan de amenazas

¿Conviene llevarse alimentos y bebidas a Chile o comprarlos en los supermercados de allá? Foto: Imagen ilustrativa / Pexels

Cierres en Chile por Semana Santa: cómo afectará el feriado a los supermercados

semana santa 2026 en chile: como va a impactar el feriado en los distintos malls y comercios

Semana Santa 2026 en Chile: cómo va a impactar el feriado en los distintos malls y comercios