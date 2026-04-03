Chile cambia su huso horario: desde cuándo y cómo afectará la atención en los pasos fronterizos

Desde este domingo 5 de abril, Chile implementará un cambio en su huso horario para adaptarse al período de otoño-invierno, según confirmó la Dirección Nacional para Asuntos Técnicos de Fronteras

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Esta medida implica que habrá una hora menos de diferencia entre Argentina y el país trasandino, un dato clave para quienes tengan planeado cruzar la cordillera durante el fin de semana extra largo.

La buena noticia para los viajeros que utilicen el Paso Cristo Redentor es que el cambio de horario no afectará su funcionamiento habitual.

Según el organismo administrador dependiente del Ministerio del Interior, el paso más transitado entre Mendoza y Chile, continuará habilitado las 24 horas hasta el próximo 1° de junio. A partir de esa fecha, se espera que comiencen a regir las restricciones horarias propias de la temporada invernal.

No obstante, se recomienda a los usuarios tener en cuenta la nueva diferencia horaria para planificar correctamente su viaje y consultar siempre los sitios oficiales.

Restricciones en el Paso Pehuenche

Una situación distinta se vivirá en el Paso Pehuenche, en el sur de la provincia, donde el cambio horario sí generará variaciones en la atención.

Desde la Coordinación del paso explicaron que, debido al inicio del otoño, se reduce el tiempo de luz natural, lo que limita las condiciones de seguridad para transitar.

En consecuencia, el nuevo esquema de horarios a partir del domingo será el siguiente: para la salida de Argentina de 9:00 a 18:00 hs (horario argentino) y 8:00 a 17:00 hs (horario chileno) y para la entrada a Argentina de 9:00 a 19:00 hs (horario argentino) / 8:00 a 18:00 hs (horario chileno).

Las autoridades fronterizas recalcan la importancia de ajustar los relojes y considerar estos nuevos márgenes para evitar demoras o inconvenientes en la alta montaña durante este recambio estacional.