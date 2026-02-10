Los Andes fue reconocido por su histórico aporte a la celebración vendimial

El diario de los mendocinos fue parte del acto organizado por la Subsecretaría de Cultura en el que fueron reconocidos locutores, comunicadores y medios que han sido parte fundamental de los 90 años de la fiesta máxima de la provincia.

Diego Gareca (subsecretario de Cultura), Gabriela Testa (titular de Emetur), Rubén Valle (secretario general de Redacción Diario Los Andes), Tadeo García Zalazar (ministro de Educación, Cultura e Infancias) y Andrea Rizzo (jefa de Marketing Los Andes).

Como parte de la celebración por los 90 años de la Vendimia, y con el objetivo de poner en valor el trabajo de quienes han contribuido de manera sostenida a la construcción simbólica y comunicacional de la fiesta mayor de los mendocinos, la Subsecretaría de Cultura distinguió a medios de comunicación, locutores y locutoras de todas las épocas y referentes del área.

A través de la voz, la palabra y el compromiso profesional, locutores y comunicadores han sido protagonistas fundamentales en cada Vendimia. Su labor ha permitido acercar al público los distintos momentos de la celebración, acompañar a artistas y protagonistas, y reforzar el sentido de pertenencia en torno a una de las expresiones culturales más representativas de Mendoza.

Reconocimiento a locutores y comunicadores Reconocimiento a locutores y comunicadores por los 90 años de Vendimia Por eso, quienes fueron reconocidos por la cartera de Cultura recibieron la estatuilla Delia Larrive Escudero (diseñada con biomateriales y maderas recicladas), en homenaje a quien fuera la primera Reina Nacional de la Vendimia, elegida el 18 de abril de 1936.

"Este reconocimiento es un símbolo tangible del cuidado que debemos tener por nuestro entorno, uniendo el arte con la sostenibilidad y las industrias creativas. Construido con materiales reciclados tecnológicos y biomateriales regenerados a partir de los desechos de la industria vitivinícola y de vasijas en desuso, este galardón representa la transformación y el renacer constante, tal como lo hace la vid año tras año", destacaron desde la organización del evento.

Entre los entrañables hombres y mujeres del micrófono distinguidos estuvieron Raúl Marín, Carlos Marcelo Sicilia, Oscar López Pájaro (recibió Dorita Marasco), Lila Levinson, Stella Maris Russo, Fito Suden, Doris Andreoni, Laura Carbonari, Sergio Gras, Susana Fontemachi, Omar Abraham, Celia Astargo, Marcelo Romanello, Julio César Giménez, Carlos Cuadros, Patricia Alanis, Claudia Ficarra, Graciela Falcón, Marcelo Ortiz, María Inés Rivas, Pedro Gerardi, Cacho Castro, Antonio Ginart y Silvia Quitllet.