Convocatoria de Los Andes: Dos pinturas de Cristina Pandolfi

Cristina Pandolfi se ha sumado a la Convocatoria de que quieran dar a conocer sus obras. Ella eligió, para adherirse a esta propuesta, mostrar dos pinturas de dos vertientes diferentes de su tarea, que acá compartimos para los lectores de Los Andes. Los Andes a artistas y autores
Una obra de su vertiente
abstracta.
20240824_114151 C PANDOLFI Obra Abstracta
Una obra de su vertiente
figurativa.
C PANDOLFI Obra Figurativa
Obra figurativa de la pintora Cristina Pandolfi.
La artista, en sus propias palabras
Soy
Cristina Pandolfi, ingeniera agrónoma, amante del arte y de la naturaleza, en especial del paisaje mendocino. Mis cuadros fluyen hacia dos vertientes: la figurativa y la abstracta.
A partir de 2014 y durante varios años he tomado clases con el artista plástico mendocino
Enrique Testasecca, reconocido por sus interpretaciones del paisaje de nuestra provincia.
Foto Cristina Pandolfi
He alternado con períodos en los talleres de artes plásticas de
Aulas de la Universidad Nacional de Cuyo con la profesora Mirna Recabarren.
También he realizado talleres con la destacada pintora
Gabriela Cabeza en los que exploré el apasionante mundo de pintar al óleo con la técnica de esgrafiado.
Actualmente me encuentro asistiendo al taller de la artista mendocina
Pery González Ruiz, que abarca diferentes formas de expresión.