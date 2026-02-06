6 de febrero de 2026 - 15:02

Ocho años sin Liliana Bodoc: el emotivo mensaje de su hija para recordarla

“Vuelvo en la literatura” dijo una vez la escritora, como si supiera que la sombra la esperaba en un costado del camino. Romina Bodoc, heredera del talento de su madre, toma esta idea y nos cuenta su amorosa experiencia del crecer junto a su hermano Galileo.

Romina Bodoc es hija de la escritora Liliana Bodoc y hermana del escritor y director teatral Galileo Bodoc.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Un 6 de febrero de 2018, hace ocho años, Mendoza despertaba con una noticia tan triste como inesperada: Liliana Bodoc, una de las más brillantes escritoras de su tierra, había fallecido horas después de llegar de Cuba.

En este aniversario de su adiós, Romina Bodoc, evoca a su madre, la autora de La Saga de los Confines, y rescata las enseñanzas en las que la cotidianeidad se mezcla con la literatura.

A continuación, el texto, que fue enviado a Los Andes para su publicación.

Romina Bodoc, hija de Liliana Bodoc
Imagino un mundo al que todos podamos regresar, y volver, cada vez, embellecidos y solidarios. Rebeldes y espirituales.

Y volver a volver, cuando nos sintamos solos, junto a los otros.

“Pobres de nosotros si olvidamos que somos un telar”, nos dijo.

Claro que Liliana también dijo, gritó y clamó otras cosas mundanas, espurias, aunque no por eso exentas de poesía.

Nosotros asistimos con Galileo a una escuela invisible. Elástica y amorosa.

Desestructurada pero organizada con la inexorable rítmica del amor.

Y sin embargo, las palabras “escuela” e “invisible” parecen contradecirse.

Porque una escuela en su forma institucional, se ve, se toca. Se mide.

Nosotros asistimos, sin saberlo, a otra clase de escuela.

Una que no pedía ser vista ni se presentaba como aleccionadora.

Que se colaba con lo doméstico.

Se inhalaba como un aroma.

Se infiltraba en el corazón.

Pero eso, entonces, no lo sabíamos.

Y aunque las palabras “escuela” e “invisible” parecen contradecirse, creemos que es posible y necesario nombrarlas como nudos de la misma trama.

Una escuela invisible.

No para guiar los saberes, sino para acompañarlos con el oído pegado al pulso de la vida.

Oírlos, a lo lejos, atravesar lo cotidiano como un tropel de caballos salvajes.

Y expandir las fronteras del entendimiento a galope del corazón.

