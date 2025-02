Liliana Bodoc: presentan en Mendoza la novela "inédita" de la recordada escritora

Los grandes autores, los autores queridos, siempre nos siguen hablando. Su palabra parece que quedase impresa no ya en esas páginas que convivieron con nosotros en la travesía de la lectura, no: quedan mucho más adentro, como grabadas en la madera íntima del corazón. Eso, a no dudarlo, es lo que pasa con Liliana Bodoc, una de las más importantes autoras de Mendoza de las últimas décadas, y que murió un 6 de febrero de 2018.