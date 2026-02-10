10 de febrero de 2026 - 18:01

El Gobierno cedió y presentó la versión definitiva de la reforma laboral con 28 modificaciones

Tras meses de negociaciones lideradas por Patricia Bullrich, el oficialismo logró el apoyo de 44 senadores de la UCR y el PRO para tratar el proyecto este miércoles.

La Senadora Patricia Bullrich, junto a los Senadores del Bloque LLA y sus aliados, presentaron los puntos más importantes de la reforma laboral.

La Senadora Patricia Bullrich, junto a los Senadores del Bloque LLA y sus aliados, presentaron los puntos más importantes de la reforma laboral.

Foto:

Juan Vargas / NA
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Gobierno presentó este martes la versión definitiva del proyecto de reforma laboral que comenzará a debatirse este miércoles al mediodía en el Senado de la Nación.

Leé además

Bullrich destacó una “construcción colectiva” para cerrar la reforma laboral.

Patricia Bullrich afirmó que hay consenso para aprobar la reforma laboral en el Senado

Por Redacción Política
El Gobierno ajusta la letra chica de la Reforma Laboral en una cumbre decisiva en Casa Rosada. 

Cumbre decisiva: la letra chica de la reforma laboral que ajusta el Gobierno a último momento

Por Redacción Política

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anunció que el texto final cuenta con 28 modificaciones consensuadas con bloques de la Unión Cívica Radical, el PRO y partidos provinciales, lo que garantizaría una base de entre 42 y 44 votos para su aprobación en general.

Para asegurar este respaldo, la Casa Rosada debió resignar puntos que generaban fuertes fricciones. La modificación más significativa fue la eliminación del artículo que reducía el impuesto a las Ganancias para las sociedades en un 3%.

Esta concesión fue clave para conformar a los gobernadores provinciales, quienes temían perder una recaudación estimada en 3 billones de pesos por vía de la coparticipación. Según Bullrich, el tratamiento de este tributo se postergará hasta que se elabore un proyecto de reforma fiscal integral.

Patricia Bullrich

En cuanto al frente gremial, el oficialismo también realizó concesiones ante los reclamos de la CGT. El texto final mantiene el aporte patronal a las obras sociales en un 6% y establece que los denominados “aportes solidarios” seguirán siendo compulsivos por dos años, con un tope del 2%, antes de pasar a ser voluntarios. Asimismo, las cámaras empresarias lograron que sus aportes también sean obligatorios por el mismo plazo, limitados al 0,5%.

A pesar de estos cambios, Bullrich enfatizó que el núcleo de la reforma sigue siendo el combate a la "industria del juicio", un fenómeno que, según la senadora, ha provocado el cierre de numerosas empresas.

El nuevo articulado delimita qué aspectos pueden judicializarse y establece un sistema de protección para evitar que las indemnizaciones se desvirtúen por intereses excesivos. En este sentido, se fijó que los pagos derivados de la finalización de contratos laborales se ajusten por el IPC más un 3%.

La estrategia parlamentaria fue definida en una reunión de la mesa política en la Casa Rosada, encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y con la presencia de figuras centrales como Karina Milei, Santiago Caputo y el ministro de Economía, Luis Caputo. El objetivo del Ejecutivo es lograr la sanción de la ley antes del inicio de las sesiones ordinarias el 1° de marzo.

Mientras el oficialismo confía en tener los votos necesarios, el clima fuera del Congreso se prevé tenso. Diferentes gremios, encabezados por la CGT, junto a movimientos sociales y partidos de oposición, han convocado a una movilización masiva para este miércoles en rechazo a la iniciativa, advirtiendo que la reforma pone en riesgo derechos laborales históricos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Movilización de la CGT Mendoza en la Peatonal. Archivo Los Andes

La CGT Mendoza y los gremios estatales se movilizan contra la reforma laboral: dos sindicatos van al paro

Por Redacción Política
Cornejo y el ministro de Hacienda Víctor Fayad. El Gobierno reconoce una caída fuerte de la coparticipación federal.

Mendoza recibió 20.000 millones de pesos menos y crece la preocupación por la caja

Por Juan Carlos Albornoz
En la Cámara de Diputados se realizó una Audiencia Internacional contra la reforma laboral.

Especialistas en Derecho del Trabajo advirtieron en Diputados sobre los riesgos de la reforma laboral

Por Redacción Política
El Gobierno reúne este martes a la mesa política antes del debate de la reforma laboral de Milei. (archivo)

Reforma laboral: el Gobierno elimina la baja de Ganancias para destrabar el debate en el Senado

Por Redacción Política