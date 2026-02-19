Lisandro Nieri respaldó el proyecto de reforma laboral y aseguró que "la ley actual es vetusta"

Este jueves, en el marco del tratamiento de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei en la Cámara de Diputados , el legislador mendocino Lisandro Nieri ( UCR ) fue el primer representante de la provincia en tomar la palabra para manifestar un apoyo contundente a la iniciativa.

Durante su intervención, Nieri realizó una autocrítica sobre la labor legislativa de los últimos años, afirmando: “Me avergüenzo de no haber avanzado en estas reformas estructurales para el país” , y definió el proyecto actual como una “deuda pendiente” de la democracia.

Nieri, quien integra la Comisión de Presupuesto y Hacienda, dirigió duras críticas hacia los sectores de la oposición y la CGT. El diputado cuestionó que, a pesar de haber gobernado la mayor parte de los últimos 40 años con mayorías en ambas cámaras , no hayan modificado una ley que consideró “vetusta a todas luces” .

Según el legislador, el marco laboral actual no beneficia ni a los empleados ni a los empleadores, señalando que el resultado es "que 4 de cada 10 trabajadores estén en la informalidad habla claramente de los resultados que tenemos como país".

El diagnóstico de Nieri sobre el sistema vigente se centró en tres ejes: la alta litigiosidad , el empleo informal y los elevados costos laborales. En ese sentido, destacó la existencia de una “brecha fenomenal” entre lo que el empleador paga y lo que efectivamente recibe el trabajador en su bolsillo. La nueva normativa, argumentó, busca precisamente achicar esa brecha y reducir los riesgos legales que hoy enfrentan las pymes.

De todos modos, a pesar de su defensa del proyecto oficialista, el diputado mendocino advirtió que esta reforma es “parcial”. "Aspiro a que demos un paso significativo en pos de una primera capa de modernización laboral que junto con un orden macroeconómico un país próspero y más productivo", expresó.

Nieri instó a seguir trabajando en reformas estructurales que incluyan el sistema previsional y una reforma impositiva que elimine tributos distorsivos, como el impuesto al cheque. Según su visión, la apertura económica y los recientes acuerdos comerciales (como con la Unión Europea) exigen mayor competitividad y velocidad en estos cambios.

Cabe destacar que, si bien la reforma ya cuenta con media sanción del Senado, la eliminación del artículo referido a las licencias por enfermedad en el tratamiento de Diputados obligaría a que el proyecto regrese a la Cámara Alta para su sanción definitiva, en caso de ser aprobado.