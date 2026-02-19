19 de febrero de 2026 - 21:27

Lisandro Nieri respaldó el proyecto de reforma laboral y aseguró que "la ley actual es vetusta"

El legislador mendocino defendió la necesidad de reducir la brecha entre los costos patronales y el salario real de los trabajadores.

El legislador mendocino Lisandro Nieri en la Cámara de Diputados

El legislador mendocino Lisandro Nieri en la Cámara de Diputados

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Este jueves, en el marco del tratamiento de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei en la Cámara de Diputados, el legislador mendocino Lisandro Nieri (UCR) fue el primer representante de la provincia en tomar la palabra para manifestar un apoyo contundente a la iniciativa.

Durante su intervención, Nieri realizó una autocrítica sobre la labor legislativa de los últimos años, afirmando: “Me avergüenzo de no haber avanzado en estas reformas estructurales para el país”, y definió el proyecto actual como una “deuda pendiente” de la democracia.

Nieri, quien integra la Comisión de Presupuesto y Hacienda, dirigió duras críticas hacia los sectores de la oposición y la CGT. El diputado cuestionó que, a pesar de haber gobernado la mayor parte de los últimos 40 años con mayorías en ambas cámaras, no hayan modificado una ley que consideró “vetusta a todas luces”.

Según el legislador, el marco laboral actual no beneficia ni a los empleados ni a los empleadores, señalando que el resultado es "que 4 de cada 10 trabajadores estén en la informalidad habla claramente de los resultados que tenemos como país".

El diagnóstico de Nieri sobre el sistema vigente se centró en tres ejes: la alta litigiosidad, el empleo informal y los elevados costos laborales. En ese sentido, destacó la existencia de una “brecha fenomenal” entre lo que el empleador paga y lo que efectivamente recibe el trabajador en su bolsillo. La nueva normativa, argumentó, busca precisamente achicar esa brecha y reducir los riesgos legales que hoy enfrentan las pymes.

De todos modos, a pesar de su defensa del proyecto oficialista, el diputado mendocino advirtió que esta reforma es “parcial”. "Aspiro a que demos un paso significativo en pos de una primera capa de modernización laboral que junto con un orden macroeconómico un país próspero y más productivo", expresó.

Nieri instó a seguir trabajando en reformas estructurales que incluyan el sistema previsional y una reforma impositiva que elimine tributos distorsivos, como el impuesto al cheque. Según su visión, la apertura económica y los recientes acuerdos comerciales (como con la Unión Europea) exigen mayor competitividad y velocidad en estos cambios.

Cabe destacar que, si bien la reforma ya cuenta con media sanción del Senado, la eliminación del artículo referido a las licencias por enfermedad en el tratamiento de Diputados obligaría a que el proyecto regrese a la Cámara Alta para su sanción definitiva, en caso de ser aprobado.

