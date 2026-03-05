Beneficios económicos y protección de derechos de los usuarios, el balance de Irrigación a un año de comenzar a controlar el servicio de agua potable

La Dirección de Regulación y Control de Agua y Saneamiento (DIRCAS) , organismo que funciona en la órbita del Departamento General de Irrigación , cumple su primer año de funcionamiento pleno con un balance positivo, marcado por la modernización de procesos, el fortalecimiento del control técnico y la consolidación de herramientas regulatorias en beneficio de los usuarios y operadores del servicio de agua potable y saneamiento en la provincia de Mendoza.

El 1 de marzo de 2025 comenzó a operar plenamente la DIRCAS dentro de Irrigación, institución que hasta ese momento no tenía injerencia en materia de agua potable. Durante más de 140 años , su función había sido la distribución y manejo del agua en la red primaria del sistema hídrico.

Es decir, el organismo colocaba el agua en la puerta de las empresas, cooperativas y municipios prestadores del servicio de agua potable y saneamiento, mientras que el control estaba a cargo del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) , disuelto por ley en diciembre de 2024 .

A un año de su implementación plena, la DIRCAS logró sentar las bases de una regulación moderna, digital y técnicamente robusta , orientada tanto a la defensa del usuario como al fortalecimiento de los operadores del sistema de agua potable y saneamiento en Mendoza.

El primer año de gestión muestra resultados medibles en términos económicos y de protección de los derechos de los usuarios.

Durante este período, la DIRCAS tramitó un total de 300 resoluciones, con un impacto económico acumulado en refacturación superior a los 180 millones de pesos a favor de los usuarios.

Este monto representa ajustes directos sobre cobros que fueron cuestionados por los usuarios y posteriormente corregidos por el Departamento General de Irrigación, en su carácter de ente regulador.

En cuanto a los motivos de los reclamos, la “facturación incorrecta” constituye la principal causa, representando el 84% del volumen total gestionado. Dentro de esta categoría, más del 50% de los fallos fueron favorables al usuario, lo que evidencia un rol activo del organismo en la corrección de errores y la defensa de los consumidores.

En contraste, en las “multas por derroche” el escenario es diferente: de los 37 casos procesados, las operadoras obtuvieron fallos favorables en 33 casos, lo que representa un 89% de resoluciones respaldando técnicamente las sanciones.

Este dato refleja que, cuando las multas por exceso de consumo están sustentadas en pruebas técnicas sólidas, el usuario no logra desestimarlas en la mayoría de los casos, consolidando así un esquema de control equilibrado basado en evidencia.

Modernización administrativa y transformación digital

Uno de los avances más importantes del primer año fue la digitalización total de los procesos administrativos.

La DIRCAS pasó de tener el 100% de sus procesos en formato papel a operar completamente en formato digital, mediante la implementación del Expediente Digital (GDE), lo que permite un sistema más ágil, transparente y con trazabilidad completa de las actuaciones.

En paralelo, se puso en funcionamiento el Sistema de Reclamos de Usuarios (GOP) y se avanzó en la integración de los sistemas de reclamos con AYSAM, la mayor prestadora del servicio de agua potable en la provincia. Esto posibilitó una gestión coordinada, con mayor capacidad de seguimiento y control.

Además, se desarrollaron e implementaron diversas herramientas digitales:

Actas de Inspecciones Digitales , que optimizan el trabajo en territorio.

“Mi Usuario Digital” para operadores , que facilita la interacción institucional.

Plataforma de Trámites Digitales para operadores , que simplifica procesos administrativos.

Sistemas de Operadores y Servicios , que fortalecen el registro y control integral del sector.

Mapa Interactivo DIRCAS, una herramienta estratégica para la gestión territorial y la planificación basada en datos.

Este mapa interactivo permite vincular en una misma plataforma diferentes capas de información: operadores, áreas de servicio, redes, estado del sistema, fuentes, macromedidores, obras, presión, cloro y otros datos operativos, que se actualizan de manera permanente.

Gestión basada en información y control inteligente

Otro de los ejes centrales del año fue la incorporación de inteligencia de negocios (Business Intelligence – BI) como soporte para la toma de decisiones.

En este marco se implementaron tableros de control BI sobre distintas áreas de gestión:

Atención de reclamos

Resoluciones

Control de operadores

Inspecciones técnicas

Control de multas

Estas herramientas permiten monitorear indicadores clave, detectar desvíos, mejorar los tiempos de respuesta y fortalecer la transparencia en la gestión regulatoria.

Fortalecimiento técnico y capacidad de fiscalización

Durante este período también se realizó una importante inversión en equipamiento técnico, que permitió reforzar las tareas de control y verificación en campo.

Entre las principales adquisiciones se destacan:

Medidores “patrón” para inspecciones de micromedidores , incluyendo equipamiento específico para la zona sur de la provincia.

Instrumentos de medición y control de parámetros de calidad del agua , que fortalecen las tareas de fiscalización técnica.

Equipamiento informático, que permitió actualizar la infraestructura tecnológica y acompañar el proceso de digitalización del organismo.

Estas acciones consolidan un esquema de control técnico respaldado por equipamiento actualizado y criterios objetivos de verificación.

Consolidación institucional y marco regulatorio

En materia normativa e institucional también se registraron avances estructurales durante este primer año.

Entre ellos se destaca la creación del Fideicomiso de Asistencia Técnica y Fortalecimiento para Operadores, una herramienta clave para profesionalizar y acompañar a los prestadores del servicio ante situaciones de emergencia y en sus procesos de mejora operativa.

Además, se avanzó en el desarrollo del marco normativo regulatorio para DIRCAS, lo que permitió consolidar la institucionalidad del organismo y definir con mayor claridad sus competencias.

Esta actualización normativa representa un paso significativo, ya que algunos conceptos regulatorios no se modificaban desde hacía más de 30 años.