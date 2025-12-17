17 de diciembre de 2025 - 22:59

Una violenta pelea entre madres suspendió el acto de fin de curso en una escuela de Santa Fe

Una violenta pelea entre dos madres interrumpió el acto de cierre lectivo de una escuela primaria en Villa Constitución. La situación quedó registrada en videos que se viralizaron.

Los Andes
Redacción Sociedad

Una violenta pelea entre dos madres obligó a suspender de manera abrupta el acto de cierre lectivo de una escuela primaria en el departamento santafesino de Villa Constitución. El hecho generó momentos de tensión frente a alumnos, docentes y familias.

Redacción Policiales
El episodio ocurrió en el antiguo cine teatro de Máximo Paz, espacio donde la Escuela Manuel Belgrano N.º 183 realizaba la celebración de fin de curso de séptimo grado. Según informaron medios locales, el conflicto se desató cuando dos mujeres comenzaron a agredirse físicamente en plena ceremonia.

Si bien los motivos no fueron confirmados de manera oficial, trascendió que una de las madres habría golpeado a la hija de la otra, lo que habría desencadenado el enfrentamiento. La situación se agravó cuando otros padres se sumaron a la pelea, mientras todo quedaba registrado en videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Las imágenes muestran golpes, empujones e insultos, mientras varios chicos intentaban ponerse a resguardo ante la violencia. Incluso, una persona disfrazada de conejo, contratada como animación para el evento, quedó involuntariamente en medio de la pelea e intentó esquivar los golpes.

Como consecuencia del enfrentamiento, una de las mujeres quedó tendida en el piso, por lo que se dio aviso al servicio de emergencias. Minutos después, una ambulancia del SIES 107 la trasladó al Samco local, y posteriormente fue derivada al Hospital San Carlos de Casilda para la realización de una tomografía, con el objetivo de descartar lesiones de mayor gravedad.

De acuerdo al reporte policial, las mujeres involucradas fueron identificadas como Jessica F. y Daniela L. Durante el procedimiento, ambas volvieron a enfrentarse y debieron ser separadas por personal policial. El hecho fue caratulado como lesiones dolosas.

