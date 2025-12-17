17 de diciembre de 2025 - 15:19

Nostalgia mendocina: viralizan un video inédito de las "noches de jueves" en el Cerro de la Gloria en 1997

El video muestra a jóvenes mendocinos en una noche de jueves reunidos en el emblemático cerro de la provincia.

Nostalgia mendocina: un fotógrafo compartió imágenes inéditas de las noches de verano en el Cerro de la Gloria en 1997.

Nostalgia mendocina: un fotógrafo compartió imágenes inéditas de las noches de verano en el Cerro de la Gloria en 1997.

La nostalgia volvió a ganar protagonismo en redes sociales de la mano de un fotógrafo mendocino que compartió imágenes inéditas de la vida nocturna en el Cerro de la Gloria durante el verano de 1997. El video, publicado por Sergio Larranaga en su cuenta de Instagram @sergionyc, se volvió viral y ya acumula más de 100 mil reproducciones.

Una salida con mis amigas al Cerro de la Gloria en Mendoza en el verano de 1997”, escribió Larranaga en la descripción del posteo, que rápidamente despertó la nostalgia de miles de usuarios que vivieron o escucharon hablar de esas noches clásicas en la provincia.

El video viral de las noches de verano de los 90´en Mendoza

En las imágenes se observa a grupos de jóvenes reunidos en la cima del cerro, tomando cervezas y caminando alrededor del Monumento al Ejército de los Andes. En uno de los fragmentos, una de las chicas relata a cámara: “Bueno, estos son los jueves de Mendoza en el Cerro de la Gloria. Esto es lo que pasa”.

El video, según se escucha, parecía estar dedicado a alguien que no se encontraba en la provincia en ese momento. “Saludos, acá estamos en Mendoza. Te mandamos un beso enorme para Nueva York. Y te esperamos loco, te esperamos muy pronto acá, en Mendoza”, dicen en otro tramo del registro.

El "Pronto" presente

Uno de los momentos que más llamó la atención de los usuarios fue cuando una joven pide: “¿Me convidás un Pronto?”. El Pronto era una bebida alcohólica muy popular en Mendoza durante los años 90, que tenía un característico sabor dulce, ligeramente ácido, refrescante y un toque de alcohol, perfecto para aperitivos o momentos de reunión. Se trató de una marca que surgió en esa década para competir con Dr. Lemon y se mantuvo en el mercado durante varios años.

El video continúa con postales del cerro colmado de autos, jóvenes caminando, música de fondo y escenas de chicas bailando mientras repiten: “Esto es lo que se hace los jueves en Mendoza”. Imágenes que hoy resultan extrañas en ese espacio y que muestran una forma de encuentro muy típica de la época.

La publicación generó una catarata de reacciones y comentarios cargados de nostalgia: "Que lindoooo! Quiero ver más videos de estos!", "Alto registro, grandes recuerdos, hasta era un lugar seguro!", "Antes hablábamos bien! Qué pasó?", "Qué buena época, muchas gracias por subir esos vídeos, era un lujo los 90'", "No me quedó claro de dónde eran las chicas", fueron algunos de los comentarios.

