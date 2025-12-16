Seguridad lanzó una campaña contra la "compra" de bienes robados y ofrece canales de denuncia

La función que tenés que desactivar en tu celular para evitar estafas virtuales

“La iniciativa busca visibilizar que detrás de cada delito hay un mercado ilegal que se sostiene mientras haya alguien que compre”, destacan desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Esta acción preventiva invita a la comunidad a involucrarse de manera activa con una premisa clara: si nadie compra, nadie roba.

Por eso, desde el área resaltaron que se alienta a los mendocinos a desconfiar de ofertas demasiado baratas y a realizar denuncias cuando sospechen que se trata de bienes de procedencia ilícita.

Los spots de la campaña emitidos en televisión, radio, redes sociales y vía pública muestran imágenes captadas por las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO). La idea es impactar con ejemplos reales para que cada vecino tome conciencia del rol que cumple en la prevención del delito.

Imagen ilustrativa estafas virtuales. Foto: Web Imagen ilustrativa estafas virtuales. Foto: Web

Desde el Ejecutivo provincial advirtieron que el robo de celulares, bicicletas, autopartes y otros bienes no es un hecho aislado, sino un fenómeno sostenido por un mercado paralelo que opera con total informalidad. En muchos casos, estos delitos no son violentos ni tienen condenas de cumplimiento efectivo, lo que genera una sensación de impunidad.

Dónde hacer la denuncia por venta de productos robados en Mendoza

Como parte de la estrategia para combatir este tipo de delitos, Seguridad ha puesto a disposición canales de denuncia disponibles las 24 horas todos los días.

Son instancias en las que pueden radicarse de manera gratuita y anónima: la línea 0800 222 6111 y el WhatsApp 261 5927481.

Registro de Bienes Muebles Usados

Remarcan que la campaña forma parte de una política integral que combina prevención, control e investigación. Uno de los pilares es la Ley 9556, que creó el Registro de Bienes Muebles Usados y apunta a regular la comercialización de productos de segunda mano. Esta norma permite identificar puntos de venta informales, rastrear objetos robados y fortalecer los controles tanto en locales físicos como en plataformas digitales.

Frente a ese escenario, la campaña “No compres robado” no solo busca informar sino también interpelar a quienes forman parte consciente o inconscientemente de esa cadena, subrayan.