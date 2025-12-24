Buen tiempo y con calor sofocante: así estará el tiempo en Navidad en Mendoza

Para este jueves 25 de diciembre de Navidad está pronosticada una jornada ideal para disfrutar en familia, con buen tiempo y calor en la provincia de Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.
El pronóstico del tiempo anticipa una jornada ideal para disfrutar en familia, con una máxima de 36°C.
Luego de una Nochebuena agradable y sin calor sofocante, para este jueves está prevista una jornada con altas temperaturas. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 36°C y la mínima será de 20°C.
En tanto de cara al viernes seguirá aumentando la temperatura y anticipan inestabilidades con tormentas hacia la noche. La máxima alcanzará los 37°C y la mínima será de 22°C.
Mientras que el sábado está prevista una jornada nublada y ventosa, con un descenso de la temperatura, aunque persistirá el calor. Además pronostican Zonda en el departamento de Malargüe. La máxima será de 31°C y la mínima de 23°C.