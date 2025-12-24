Buen tiempo y con calor sofocante: así estará el tiempo en Navidad en Mendoza

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada ideal para disfrutar en familia, con una máxima de 36°C.

Para este jueves 25 de diciembre de Navidad está pronosticada una jornada ideal para disfrutar en familia, con buen tiempo y calor en la provincia de Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Luego de una Nochebuena agradable y sin calor sofocante, para este jueves está prevista una jornada con altas temperaturas. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 36°C y la mínima será de 20°C.

Pronóstico extendido en Mendoza En tanto de cara al viernes seguirá aumentando la temperatura y anticipan inestabilidades con tormentas hacia la noche. La máxima alcanzará los 37°C y la mínima será de 22°C.