24 de diciembre de 2025 - 20:47

Buen tiempo y con calor sofocante: así estará el tiempo en Navidad en Mendoza

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada ideal para disfrutar en familia, con una máxima de 36°C.

El pronóstico para este jueves en Mendoza

Foto:

Walter Caballero / Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Para este jueves 25 de diciembre de Navidad está pronosticada una jornada ideal para disfrutar en familia, con buen tiempo y calor en la provincia de Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Luego de una Nochebuena agradable y sin calor sofocante, para este jueves está prevista una jornada con altas temperaturas. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 36°C y la mínima será de 20°C.

Pronóstico extendido en Mendoza

En tanto de cara al viernes seguirá aumentando la temperatura y anticipan inestabilidades con tormentas hacia la noche. La máxima alcanzará los 37°C y la mínima será de 22°C.

Mientras que el sábado está prevista una jornada nublada y ventosa, con un descenso de la temperatura, aunque persistirá el calor. Además pronostican Zonda en el departamento de Malargüe. La máxima será de 31°C y la mínima de 23°C.

