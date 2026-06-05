5 de junio de 2026 - 18:41

Los tres colores que suelen elegir las personas con mayor confianza en sí mismas, según la psicología

Diversas investigaciones vinculadas a la psicología del color revelaron que ciertos colores pueden reflejar rasgos de personalidad y niveles de autoconfianza.

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Por Redacción Por Las Redes

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Psicología
Según la psicología, estos 2 colores son los que más eligen las personas inseguras.

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La relación entre los colores y la percepción emocional despertó el interés de especialistas durante décadas. Los estudios indican que determinados tonos no solo influyen en la imagen que una persona proyecta hacia los demás, sino también en cómo se percibe a sí misma. Por ese motivo, la ropa, los accesorios e incluso los espacios de trabajo suelen incorporar colores asociados al liderazgo, la determinación y la autoestima.

Rojo: el color de la determinación y la presencia

El rojo ocupa un lugar destacado dentro de la psicología del color por su estrecha relación con la energía, la pasión y la confianza. Se trata de un tono que llama la atención de forma inmediata y que suele asociarse con personas decididas, capaces de asumir desafíos y tomar la iniciativa.

Quienes eligen el rojo con frecuencia suelen buscar transmitir seguridad y firmeza. Su intensidad genera una sensación de dinamismo y control, razón por la cual aparece con frecuencia en ámbitos competitivos, presentaciones importantes y contextos donde resulta necesario destacar.

ropa color rojo feng shui
Incorporar este color a la vestimenta ayuda a canalizar su fuerza de forma favorable y equilibrada.

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Negro: elegancia, control y seguridad personal

Aunque muchas veces se relaciona con la sobriedad, el negro también representa una de las expresiones más claras de autoconfianza. Este color suele vincularse con el dominio emocional, la independencia y la capacidad de tomar decisiones sin depender de la aprobación ajena.

Las personas que prefieren vestir de negro suelen proyectar una imagen de fortaleza, autocontrol y convicción. La psicología del color señala que este tono transmite autoridad y seriedad, características habitualmente asociadas con individuos que conocen sus capacidades y confían en sus criterios.

look de color negro- moda- total black

Azul oscuro: confianza basada en la estabilidad

A diferencia del impacto visual del rojo o de la autoridad que transmite el negro, el azul oscuro representa una forma más serena de autoconfianza. Este tono se asocia con la calma, la madurez emocional y la capacidad de mantener el equilibrio incluso en momentos de presión.

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Las personas que se inclinan por el azul profundo suelen transmitir tranquilidad y credibilidad. Diversas investigaciones académicas indicaron que este color puede favorecer la sensación de confianza y contribuir a disminuir los niveles de ansiedad, factores que fortalecen la seguridad personal.

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