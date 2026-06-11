Descubrieron el cementerio de ballenas más profundo del mundo: fósiles de 5,3 millones de años

El descubrimiento fue realizado en el océano Índico, gracias a un equipo internacional de científicos. El hallazgo permitió identificar un grupo de cetáceos sobre los que todavía no existe mucha información.

Algunos de los restos de ballenas que forman el cementerio más grande, profundo y antiguo.

Un grupo de investigadores a nivel internacional descubrió en el océano Índico “el cementerio de ballenas más profundo, extenso y antiguo del mundo”. El hallazgo incluye cientos de esqueletos y fósiles distribuidos a lo largo de una enorme franja submarina ubicada a miles de metros bajo la superficie.

Los restos fueron localizados en la zona de fractura de Diamantina, en el sureste del Índico. Según el estudio publicado en la revista Nature, el lugar se extiende por unos 1.200 kilómetros y contiene ejemplares modernos junto a fósiles con una antigüedad estimada de 5,3 millones de años.

La investigación fue liderada por la Academia China de Ciencias y tuvo la participación de especialistas de Italia y Nueva Zelanda. Los científicos involucrados estiman que el lugar podría tener hasta 10 millones de cadáveres de cetáceos acumulados a lo largo de millones de años.

Embed | Descubren un inmenso cementerio de ballenas con cientos de fósiles a miles de metros de profundidad https://t.co/b6RGcpiW6f pic.twitter.com/feRFTwfjfA — EL PAÍS (@el_pais) June 11, 2026 Entre los puntos que más sorprendió a los investigadores es la profundidad a la que fueron encontrados los restos. Algunos esqueletos se encuentran a 7 mil metros bajo el nivel del mar. Según dicen, una cifra muy superior a la registrada en otros cementerios de ballenas, que no superan los 4.200 metros.

Ecosistema vivo: cientos de organismos detectados Además de conservar restos fósiles, los expertos afirman que el lugar también funciona como un ecosistema activo. Cuando una ballena muere y se hunde, su cuerpo genera una fuente de alimento que atrae a numerosas especies que son capaces de vivir en las profundidades extremas.

Organismos detectados: gusanos que consumen huesos, bivalvos quimiosintéticos y ofiuras, animales emparentados con las estrellas de mar. También ejemplares que pertenecen a especies totalmente desconocidas para la ciencia actual. El descubrimiento también ofrece nuevas pistas sobre la evolución de los zifios, un grupo de cetáceos depredadores que habitan aguas profundas y sobre los que todavía existe información limitada.