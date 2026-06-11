Bill Gates confesó que Jeffrey Epstein intentó chantajearlo con una infidelidad

En una reciente comparecencia voluntaria ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Bill Gates admitió su arrepentimiento por haberse relacionado con Jeffrey Epstein , calificando el vínculo como un error que "nunca debió" ocurrir. Durante la audiencia a puerta cerrada, Gates reveló que Epstein intentó chantajearlo tras descubrir una infidelidad matrimonial del multimillonario.

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Según el testimonio del fundador de Microsoft, Epstein estaba al tanto de sus problemas personales e intentó utilizar esa "información delicada" para forzarlo a retomar la relación profesional.

"No tuvo éxito en ese empeño", aseguró el cofundador de Microsoft, aunque señaló que el incidente ilustra las técnicas que el financiero empleaba para sacar partido de sus interacciones con figuras influyentes .

Gates explicó que conoció a Epstein en 2011 a través de contactos en el ámbito profesional y filantrópico. El interés inicial radicaba en la promesa de Epstein de recaudar miles de millones de dólares para la salud mundial .

Sin embargo, el empresario rompió todo vínculo en diciembre de 2014, cuatro años antes de que se conociera la magnitud total de los crímenes de Epstein, al ver que este no cumplía con sus compromisos de recaudación.

"A la luz de lo que sé ahora, comprendo que, incluso si hubiera conseguido los nuevos donantes que prometió, ello no habría justificado asociarme con él", declaró Gates.

Gates enfatizó al declarar que nunca presenció conductas delictivas por parte de Epstein ni tuvo indicios de sus actividades criminales durante sus encuentros. Asimismo, desmintió cualquier participación en el círculo íntimo del financiero:

"Nunca fui a su isla, a su rancho ni a su casa de Florida", subrayó Gates ante los legisladores. Además, afirmó que nunca ha victimizado a nadie y que jamás tuvo interés en desarrollar una relación personal con Epstein, a pesar de los intentos de este último por fomentarla.

Los miembros del comité parlamentario concluyeron que el testimonio refuerza la imagen de Epstein como un "coleccionista de amigos" que buscaba construir una fachada de legitimidad y respeto profesional rodeándose de personas poderosas para eludir el escrutinio público.

Finalmente, Gates reconoció la labor del Congreso para esclarecer el caso y expresó su esperanza de que las víctimas de los crímenes de Epstein reciban la justicia que merecen. El magnate concluyó afirmando que esta experiencia le ha dejado una "lección importante" y que ahora es mucho más cauteloso en sus relaciones.