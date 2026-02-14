Soledad celebra su trayectoria en la Cueca y el Damasco: "Me voy redescubriendo en estos 30 años"

La 44ª edición del Festival Nacional de la Cueca y el Damasco se prepara para convertirse en una de las citas imperdibles, donde Soledad se subirá al escenario para celebrar 30 años de trabajo incansable junto al público y que, además, es la única presentación de la artista prevista en nuestra provincia durante los festivales de verano, incluyendo Vendimia.

Desde aquella jovencita embravecida que revoleaba el poncho como loca, irrespetando las tradiciones folklóricas más acérrimas hasta la actualidad. en la que se ha convertido no solo en referente indiscutible del género sino también en una mujer hermosa y bien plantada con una de las voces más reconocibles, Soledad viene explorando nuevos formatos de shows, programas televisivos, estilos musicales y hasta plataformas de IA.

Proyectos como 30 Pueblos y Casa Sole buscan revisar su historia personal y artística, conectando con las raíces del folklore y con nuevos públicos a través de encuentros musicales y narrativos que circulan en plataformas como YouTube. Aunque no son parte formal de la grilla de Santa Rosa , contextualizan el momento especial que atraviesa su carrera en este 2026.

En una conversación con Los Andes , en los minutos de espera que le tocaron durante el trasbordo de un avión a otro, habló de sus nuevos proyectos, del repaso de los años como artista y de la necesidad de conectar siempre con su público a través de 30 Pueblos.

—Haciendo cuentas y memoria de tus 30 años de trayectoria ¿Qué es lo primero que viene a tu memoria desde el debut en Cosquín?

—Es difícil porque me van apareciendo cosas que no tenía en mente. Me voy encontrando con gente que me cuenta de shows que por ahí no los tengo muy presentes, de situaciones. Lo lindo es eso, es como que me voy redescubriendo en estos 30 años. Estoy reconstruyendo el camino, aparte de lo que también estoy haciendo con estos capítulos que están en YouTube, que se llama 30 Pueblos, que es un poco esta reconstrucción y este ir a agradecer a los lugares todo lo que me han dado.

SOLE EN VILLA DOLORES-32 La artista está trabajando en varios proyectos en simultáneo. prensa

—¿Cambió tu relación con la música desde ese momento hasta ahora?

—Yo creo que sí cambió muchísimo. Siempre fui muy melómana y me gustó escuchar, pero cuando tenía 14 o 15 años el acceso que tenía a la música era muy limitado. Estamos hablando de otros tiempos, donde accedías a través de los medios locales o algún programa de televisión. En Arequito, por ejemplo, veíamos solo dos canales, el 3 y el 5 de Rosario. Conforme fui convirtiéndome en “La Sole” y mi cercanía con Sony Music, me empezaron a regalar CDs, conocí artistas, tuve mi propio mini componente y ya tuve otra cercanía. No como los chicos de hoy con Spotify en el celular, pero sí diferente. Eso me ayudó incluso a la cercanía con otros artistas, a explorar mucho más y a comprometerme desde otro lugar con la música. En el mismo folklore me di cuenta de que había una diversidad muy grande. Empezar a recorrer el país, conocer otros autores, otras maneras de hacer, de tocar la chacarera con la guitarra. El compromiso fue acrecentándose a medida que tenía más información y veía que hay muchas más posibilidades de hacer música.

El proyecto que sorprende al público

—¿De qué se trata “30 Pueblos” y cómo los elegiste?

—En principio la premisa es que en estos pueblos haya una conexión fuerte con Soledad. El primero que ya salió al aire es el lugar donde por primera vez revoleé el poncho. Después Cosquín, obviamente, va a estar Arequito, que es el único que te puedo spoilear porque me parece una obviedad. La idea es recorrer todo el país, no dejar afuera ninguna provincia y que todos se sientan representados. Si hay algo que me pasó en estos 30 años es que todas las provincias me abrieron sus puertas. Algunas más tarde, otras más temprano, algunas más fieles, otras menos, pero todas me dieron un espacio para cantar y explayarme. Eso tiene que estar representado ahí.

Sole COSQUIN 26-121 En Cosquín dio un gran show bajo la intensa lluvia. prensa

—¿Los 30 pueblos no están divulgados todavía?

—No, porque la idea es caer de sorpresa. Ya se grabaron muchos y la gente no sabe que yo estoy ahí. Trato de elegir momentos donde no hay show (propios) para que nadie especule con eso. El efecto sorpresa y lo que se genera conmigo en una situación así, tipo turista, es muy bonito. Es un poco lo que quiero mostrar. Soy una artista popular dedicada a la música de raíz en Argentina, pero también hay una relación con el público que va más allá de lo musical. Se vio en este último Cosquín. Tiene que ver con una forma de ser. No sé ni siquiera con qué, pero me siento super querida, respetada y creo que es mutuo.

Cómo es el programa que comparte con otros artistas

—Hablemos de “Casa Sole" ¿De qué se trata y qué te genera este encuentro con otros artistas?

—Primero decir que Casa Sole no se realiza en mi casa. Es un lugar que se alquila, es una casa real, pero no es mi casa. En ese momento estaba haciendo La Voz, entonces se buscó una locación cercana al canal. Casa Sole es una idea que se me ocurrió, soy una persona muy inquieta y me gusta generar encuentros con artistas que quiero, de lugares y maneras distintas de concebir la música, pero encontrarnos en la canción y que nos remita a la raíz. Está Colo Vasconcellos, director musical de Ahyre, armando los arreglos y ayudándome a elegir repertorio. Es mayormente folklórico argentino, pero también latinoamericano. La canción que se aleja un poco de ese estilo se trae al lugar a través de los arreglos, y la que es muy de acá se intenta ponerle alas para universalizarla con el arreglo, la manera de cantar y el invitado o invitada. No tiene fin. No es un disco, son sesiones que van a encontrar en YouTube, igual que 30 Pueblos. Me renovó mucho.

SOLE EN ANATUYA-4 Soledad en recorre los escenarios del pais celebrando 30 años de trayectoria. prensa

—El año pasado me hablaste de un proyecto con inteligencia artificial. ¿En qué quedó?

—Sí, se llama Sole as One. Es en inglés porque es un proyecto que viene de afuera. Me van a ver convertida en avatar y hay un par de canciones. La hice cantar en varios idiomas, las primeras en inglés. Para mí era un desafío. Lo tomo como eso, no como artista. Me empuja a familiarizarme con otros idiomas, con la composición y con el estudio, que me gusta mucho. No está súper avanzado porque el año pasado fue muy movido. La Voz, giras… terminé exhausta. Tuve dos semanas libres a fin de año y el 3 de enero ya empecé la gira. Pensé que no iba a poder, pero me alcanzó para reponerme. Es un proyecto que me encanta, pero no lo dirijo en su mayoría yo. Estamos con los tiempos de la empresa y les pedí que me den un tiempito porque no tenía vida.

—¿Cómo fue combinar todo eso con la familia?

—El año pasado viajé mucho por La Voz y mis hijas me gastaban. Cuando llegaba me decían “llegó la porteña”, como que no estaba mucho en casa. Recibí algunas quejas (se ríe). Fue un gran año y ellas también lo vieron así. Este 2026 es muy especial, está más ordenado en el sentido de elegir qué hacer y cómo hacerlo.

SOLE EN VILLA DOLORES-5

—¿Hay tele este año?

—Estoy tentada para hacer un par de cosas, pero lo estoy pensando. Estoy de gira y la prioridad la tienen los 30 años y la música. No quiero dividirme y no poder dar el 100 en todo. Hicimos lo de Cosquín como puntapié inicial, ahora me queda lo de Lollapalooza, y durante el año habrá otras invitaciones grandes para mi público. No quiero perder el foco en eso. La tele siempre me tienta, pero a veces abuso de mi energía. Hace muchos años que hago esto y no tengo 15. El cuerpo pasa factura y también la familia. Soy una artista que decidió tener mi familia y vivir en su lugar de origen. Siempre que salgo de Arequito, tengo cuatro horas hasta el avión mínimo. Es un poco más difícil que para cualquier otra persona.

Cronograma del Festival de la Cueca y el Damasco

Durante el fin de semana largo de Carnaval, Santa Rosa llega con su tradicional fiesta y con una propuesta que combina música, danza, tradición y sabores del Este provincial. El encuentro, que se realizará en el Parque Cultural, Recreativo y Deportivo “Ventura Segura” de La Dormida, confirmó una grilla de primer nivel que tiene a Soledad como una de sus principales figuras.

Este año, el festival vuelve a apostar fuerte por el folklore y la música popular: la programación comenzará el sábado 14 con la Fiesta Departamental de la Vendimia “Vigías del Origen”, un acto que rinde homenaje a los productores locales y abre las puertas a tres días de celebración cultural.

Todo listo para el Pre Festival de la Cueca y el Damasco en Santa Rosa - Gentileza El tradicional festival cumpe 44 años y celebra con grandes artistas - Gentileza

La jornada del domingo 15 será la de mayor convocatoria, con la presencia de Soledad, que compartirá escenario con artistas como Cristian Soloa y La Trova Menduka. La organización del festival anticipa que esa noche promete una afluencia importante de público, que podrá disfrutar tanto de las propuestas clásicas del folklore como de los nuevos proyectos y repertorios de la artista.

El lunes 16 cerrará el festival con una jornada que combina artistas de distintos estilos dentro de la música popular, como Ángelo Aranda, Nico Mattioli, Los Chimeno y Ale Ceberio (Bilogía), garantizando una experiencia variada para todos los gustos.

Además de la música, la fiesta mendocina se distingue por su clima familiar y comunitario: ferias gastronómicas, actividades al aire libre y la presencia del damasco —fruta emblemática de la región— en dulces, conservas y otras preparaciones, forman parte integral de la experiencia del festival.