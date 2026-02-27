"Monólogos Heroicos", los superhéroes como nunca los viste: humor sin capa en el escenario

El domingo 8 de marzo a las 20.00 hs, el Teatro Selectro recibe “Monólogos Heroicos”, un show de stand up donde los íconos del cómic revelan su lado más humano y desopilante.

¡MONÓLOGOS HEROICOS! EL CLÁSICO Entradas: https://losandes2.mitiendanube.com/productos/2x1-en-feliz-dia-sutottos-copia-1vvxi/ Domingo 8 de marzo - 20.00 hs - Teatro Selectro Monólogos Heroicos es un show de humor en el que los personajes más populares del universo del cómic dejan de lado sus superpoderes para hacer stand up. Desde la ficción, el espectáculo cuenta —entre otras temáticas— sobre la relación tóxica de Batman y Robin, Superman y una conmovedora historia de crianza en San Juan, Spiderman sumido en estafas piramidales del telar de la abundancia, Flash con negocios de importación de Paraguay o Mickey y su lucha por sus aportes jubilatorios.

Todo esto hace de Monólogos Heroicos un espectáculo en el que, sin sacarse sus trajes, estos superhéroes muestran su lado B, su verdadera personalidad, dejando al desnudo sus secretos más preciados.

Monólogos Heroicos ya se presentó en escenarios de Argentina como: Bariloche, Necochea, Mar del Plata, La Pampa, San Juan, Mendoza, Paraná, Salta, Jujuy, Ushuaia, Buenos Aires y La Plata; y ha cruzado fronteras, presentándose también en Chile, España y Uruguay.

El 2025 inició con una nueva aventura: gira por Europa. El artista presentó su espectáculo en ciudades como Barcelona y Madrid, entre otras.

Sobre Rodrigo Casavalle Rodrigo Casavalle se dedica a la actuación desde hace 15 años y considera a la comedia como parte fundamental de la vida. Trabajar en este oficio le permitió formarse profesionalmente en teatro, cine, publicidad y TV, no solo desde la actuación sino también como guionista y director.

Novedades: El 19 de julio estrenó “División Palermo 2”, serie de Netflix en la que Rodrigo Casavalle tuvo una gran participación. FICHA TÉCNICA Obra: Monólogos Heroicos Fecha: Domingo 8 de marzo Hora: 20:00 Espacio: Teatro Selectro Entradas: por Entrada Web Actúa y dirige: Rodrigo Casavalle Produce: Universo Silvia