La reacción de Cazzu a la repercusión de la pelea entre Emilia Mernes y Tini Stoessel: "La rivalidad femenina..."

La escena de la música urbana sumó un nuevo foco de tensión en los últimos días tras un gesto en redes sociales que no pasó inadvertido. La decisión de Tini Stoessel de dejar de seguir en Instagram a Emilia Mernes despertó especulaciones sobre un posible distanciamiento entre ambas artistas, algo que ya circulaba como rumor desde hacía tiempo.

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El movimiento virtual generó un fuerte revuelo entre los seguidores de las dos figuras, que analizaron cada detalle del vínculo entre ellas. En ese contexto también apareció el nombre de María Becerra , cercana a Stoessel y con quien compartió escenario en uno de sus shows más convocantes en el estadio de River Plate durante diciembre pasado.

En medio de ese escenario, quien decidió expresarse fue Cazzu . La artista utilizó sus redes sociales para dar su opinión sobre la situación, aunque evitó hacer referencias directas a las protagonistas del conflicto.

La cantante, conocida como “La Jefa”, publicó un mensaje breve pero contundente que rápidamente se viralizó. “ El patriarcado divide a las mujeres para sostener su poder ”, escribió en una de sus historias de Instagram.

Luego amplió esa idea con otra frase que reforzó su postura sobre el tema. “ La rivalidad femenina no es casual : funciona como mecanismo político”, agregó.

Cazzu sobre Tini y Emilia

Sus palabras se interpretaron como una reflexión sobre la exposición mediática del conflicto y el modo en que este tipo de situaciones suele amplificarse. Sin nombrarlas, Cazzu dejó en claro su mirada sobre la dinámica que se genera alrededor de las diferencias entre figuras femeninas en la industria.

Mientras tanto, el gesto inicial que encendió la polémica sigue dando que hablar. La decisión de Tini de dejar de seguir a Emilia continúa como el dato concreto que alimenta las versiones sobre un posible distanciamiento.

Por su parte, Emilia mantiene el seguimiento en su cuenta, un detalle que también fue señalado por los usuarios en redes sociales y que sumó nuevas interpretaciones sobre el estado del vínculo entre ambas.

Hasta el momento, ninguna de las dos artistas se expresó de manera directa sobre la situación. En ese marco, el mensaje de Cazzu se convirtió en una de las pocas intervenciones públicas dentro de un tema que sigue creciendo en repercusión y que mantiene la atención del público y de la industria musical.