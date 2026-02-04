Verano en Brasil: el rincón costero de aguas turquesas y ritmo tranquilo ideal para descansar

No todos los destinos de playa en Brasil están pensados para la fiesta o el turismo intenso. Para quienes buscan mar claro, silencio y descanso real , Praia do Forte aparece como una de las mejores elecciones del nordeste. Este pequeño rincón costero, ubicado al norte de Salvador de Bahía, combina aguas turquesas y naturaleza protegida.

A diferencia de otros puntos turísticos de Bahía, Praia do Forte mantiene una escala pequeña y ordenada .

El centro es completamente caminable, con calles tranquilas, comercios bajos y restaurantes sin música estridente. No hay edificios altos ni tránsito pesado, lo que refuerza la sensación de estar en un lugar pensado para vivir despacio .

Ese perfil atrae a parejas, adultos mayores y viajeros que priorizan el descanso por sobre el movimiento constante en verano.

Las playas de Praia do Forte se caracterizan por su arena clara y un mar que, en condiciones favorables, muestra tonos turquesa y verde cristalino .

image

En algunos sectores se forman piscinas naturales entre arrecifes, lo que permite bañarse con mayor tranquilidad y observar peces cerca de la orilla.

La limpieza del agua y el cuidado del entorno son rasgos distintivos, impulsados por políticas locales de conservación.

Naturaleza protegida como sello del destino

Uno de los grandes diferenciales del lugar es su vínculo con la conservación ambiental. Aquí funciona el reconocido Proyecto Tamar, dedicado a la protección de tortugas marinas.

Gracias a este trabajo, las playas están monitoreadas y preservadas, lo que limita el turismo descontrolado y garantiza un entorno natural más cuidado.

Este enfoque define el perfil del destino: menos ruido, más naturaleza.

Descanso, caminatas y días sin agenda

Praia do Forte no exige grandes planes. El atractivo está en lo simple:

caminatas por la costa al amanecer,

tardes bajo la sombra de palmeras,

paseos suaves por el pueblo,

atardeceres largos frente al mar.

Es un destino ideal para quienes desean bajar el ritmo, leer, descansar y pasar tiempo al aire libre sin apuros.

Gastronomía bahiana, simple y sabrosa

La oferta gastronómica se basa en pescados frescos, mariscos y platos típicos de Bahía, con fuerte presencia del coco, el arroz y las verduras.

Muchos restaurantes ofrecen mesas al aire libre y un servicio relajado, perfecto para almuerzos sin reloj y cenas tranquilas.

image

Cómo llegar y dónde alojarse

Desde Argentina, el acceso habitual es vía aérea hasta Salvador de Bahía, y luego un traslado por ruta de unos 80 kilómetros, que demanda aproximadamente 1 hora y media.

En alojamiento predominan posadas, pequeños hoteles y resorts integrados al paisaje, muchos rodeados de verde y alejados del ruido urbano.