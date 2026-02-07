7 de febrero de 2026 - 09:13

La angustia del padre de la abogada detenida en Brasil por gestos racistas: "Temí por la vida de ella"

Este viernes se ordenó la liberación de Agostina Páez y el proceso judicial continuará con arresto domiciliario en un departamento de la ciudad brasileña.

El padre de la abogada se refirió a la difícil situación que vive su hija y expresó su tranquilidad luego de que se ordenara su liberación.&nbsp;

El padre de la abogada se refirió a la difícil situación que vive su hija y expresó su tranquilidad luego de que se ordenara su liberación. 

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La abogada argentina Agostina Páez (29) fue trasladada este viernes al mediodía a una comisaría en la ciudad de Río de Janeiro, luego de que la Justicia ordenara su prisión preventiva tras ser acusada de hacer gestos racistas durante una discusión con los empleados de un bar de esa ciudad.

Leé además

Detienen a un abogado por amenazas coactivas contra una familia 

Detuvieron a un abogado por amenazas violentas en una disputa por una vivienda: "No me importa si hay chicos"

Por Redacción Policiales
La abogada santiagueña, retenida en Brasil, emitió un comunicado en sus redes luego de conocerse el pedido de prisión preventiva. 

Por "riesgo de fuga" piden prisión preventiva para la abogada acusada de racismo en Brasil

Por Redacción Sociedad

La abogada cumplirá la pena en el departamento

A partir de este nuevo fallo, la joven continuará imputada y monitoreada con tobillera electrónica y permanecerá en el mismo departamento de la ciudad carioca del que horas antes se la habían llevado en un móvil policial.

abogada detenida en Brasil

Además, Páez tiene prohibido salir de Brasil y del estado de Río de Janeiro. De ahora en más, deberá cumplir la medida en un departamento ubicado dentro de un barrio privado, con acceso a supermercado y gimnasio, mientras avanza el proceso judicial en su contra.

La prisión preventiva había sido dispuesta por el Juzgado Penal N°37 de Río de Janeiro, que hizo lugar a un pedido del Ministerio Público. La fiscalía argumentó riesgo de fuga y la posibilidad de intimidación a los testigos si la acusada permanecía en libertad.

El relato del padre

Tras la medida de revocación de prisión preventiva, Mariano Páez, el padre de la abogada argentina, habló con Telenoche y relató sobre la angustiante situación que viven. “Me siento aliviado, porque para mí todo eso fue una pesadilla”, expresó.

Según contó, el conflicto se originó por un malentendido con la cuenta a pagar del bar. “No estoy de acuerdo con las señas que hizo ella, pero sé que hubo una reacción y una contra reacción. Todo fue muy violento”, señaló, y agregó que también hubo gestos obscenos por parte de los empleados hacia su hija.

Embed - HABLÓ el PADRE de la ABOGADA ARGENTINA DETENIDA en BRASIL

El hombre explicó además que fue la propia Agostina quien decidió presentarse ante las autoridades para denunciar lo ocurrido. “Ahí se enteró que ya tenía una denuncia por el mismo hecho”, sostuvo.

El padre de la abogada, además relató su desesperación al enterarse de la noticia de la detención. Incluso se refirió a la situación que su hija vivió días antes cuando un grupo de personas ingresó por la fuerza a su departamento. “Ella entró en pánico y me dijo: ‘Papá, me van a matar, me andan buscando’.

“Temí por la vida de ella”, aseguró Mariano Páez, quien contó que su hija tenía miedo de ir a prisión. “Me decía: ‘Yo no voy a soportar ni un día ahí’. Yo no dormía, estaba muy tensionado”, confesó.

Finalmente, cuestionó la exposición mediática del caso, luego de que la Policía utilizara imágenes de Agostina para una campaña antirracismo. “No puede haber tanto exceso de hacer una campaña publicitaria con la cara de ella. Ella no quiere salir a ningún lado”.

El padre confirmó la noticia de que este sábado por la mañana viajará a Brasil para acompañar a su hija.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Detuvieron a la abogada argentina en Brasil: fue trasladada a una comisaría y podría ir a una cárcel común.

Ordenaron la liberación de la abogada argentina detenida por realizar gestos racistas en Brasil

Por Redacción Sociedad
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del sábado 7 de febrero

Por Redacción Sociedad
El presidente Javier Milei presidirá el acto de traslado en Santa Fe. 

Milei viaja a Santa Fe para encabezar el acto de traslado del sable corvo de San Martín a Granaderos

Por Redacción Sociedad
Mejora el tiempo en Mendoza: el pronóstico meteorológico para este sábado.

Mejora el tiempo en Mendoza: el pronóstico meteorológico para este sábado

Por Redacción Sociedad