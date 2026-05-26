Conmoción en Francia: más de 100 guarderías fueron denunciadas por violencia y abuso de menores

La justicia francesa lleva a cabo una investigación sobre más de 100 guarderías y colegios privados por posibles casos de violencia y abuso sexual contra menores de edad, en su mayoría de 3 y 4 años.

Según informaron medios locales, la fiscal de París Laure Beccuau, confirmó procedimientos en 84 jardines de infantes, más de 20 escuelas primarias y una decena en guarderías. Desde la Brigada Criminal Policial, aseguraron que existe "un número considerable" de expedientes, según detalló el medio Telecinco.

Una de las instituciones que más denuncias recibió fue la guardería Saint-Dominique, sobre la cual La Unidad de Protección de Menores de Francia inició una exhaustiva investigación. Según informó la Fiscalía de París, al menos 16 sospechosos, entre 18 y 68 años fueron detenidos acusados de agresión sexual y violencia a menores de edad.

Se trata de tres agentes especializados de guarderías (ASEM), tres gestores educativos de la Ciudad en centros de ocio (REV) y 10 directivos . Varios de ellos ya habrían sido retirados de sus funciones tras la detención.

Abogados de diferentes familias damnificadas aseguraron que se han elevado más de 100 acusaciones que incluyen gritos, empujones, tirones de cabello, privación de la comida, obligación a comer en exceso "hasta vomitar" y agresiones sexuales contra niños de 3 y 4 años.

Según declararon las presuntas víctimas, los hechos habrían sucedido durante recreos, siestas, almuerzos y actividades extraescolares, por parte de docentes y directivos.

"Una mañana, un niño de tres años se angustió tanto frente a la puerta de la escuela, negándose a entrar, que cayó en una especie de trance y su madre rompió a llorar. El director tuvo que salir para obligar al niño a entrar en la escuela, y en ese momento ni la madre ni el director sabían por qué", señaló el abogado de una de las familias, Louis Cailliez al medio The Guardian.

Denuncias en todo el país

Por otro lado, desde la asociación de padres SOS Périscolaire, denuncian negligencia por parte de las instituciones y el Estado en el proceso de selección de personal que trabaja en los establecimientos educativos. Según señalaron, muchas veces se contratan personas sin formación académica adecuada y no son sometidas a evaluaciones correspondientes.

Además, una de las fundadoras de la asociación denunció que se trata de un "problema sistemáticos que afecta a toda Francia". Según relató al medio France, la asociación recibió más de 600 testimonios de familias que denuncian abuso físico, psicológico y sexual en guarderías y escuelas primarias en toda Francia desde hace años.