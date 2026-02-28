Trump llamó al pueblo iraní a derrocar al régimen y prometió "inmunidad total" a militares que depongan las armas.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , confirmó que el Ejército estadounidense inició un "gran operativo de combate" en Irán . A través de un video publicado en su cuenta de la red social Truth Social, aseguró que la acción militar tiene como objetivo " eliminar amenazas inminentes" por parte del régimen iraní y ratificó su postura : " Irán nunca tendrá un arma nuclear".

Alerta máxima: Milei elevó la seguridad a nivel "ALTO" tras el ataque de EE.UU. e Israel a Irán

Guerra total en Medio Oriente: Estados Unidos e Israel bombardearon Irán y Teherán respondió con misiles a gran escala

En su mensaje de 8 minutos, grabado aparentemente en su residencia de Mar-a-Lago y vistiendo una gorra blanca con las iniciales «USA», Trump lanzó una directa apelación a la ciudadanía y a las fuerzas de seguridad iraníes.

Al pueblo iraní lo instó a estar listo para tomar el control del gobierno una vez que finalice la operación militar aliada. “Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno, será suyo para tomarlo” , prometió.

A los militares iraníes les pidió que depongan las armas y no ofrezcan resistencia, garantizándoles " inmunidad total" si lo hacen.

Por otro lado, Trump justificó la " Operación Furia Épica" afirmando que Teherán sigue intentando resucitar su programa nuclear y avanzando en el desarrollo de misiles de largo alcance que "podrían pronto alcanzar territorio estadounidense". "No voy a consentir más", enfatizó.

irán - israel - estados unidos. Guerra total en Medio Oriente: Estados Unidos e Israel bombardearon Irán y Teherán respondió con misiles a gran escala.

Esta arriesgada decisión militar se tomó sin la declaración de guerra del Congreso de EE.UU., que ostenta esa potestad constitucional. Según reportó el New York Times, ni siquiera figuras clave de la oposición, como el senador demócrata Jack Reed del Comité de las Fuerzas Armadas, fueron informadas por adelantado del ataque.

Irán EFE

Sobre las posibles consecuencias para sus tropas sostuvo: "Mi administración ha tomado todos los pasos posibles para minimizar el riesgo para el personal estadounidense en la región, pero incluso así, y no digo esto sin pesar, el régimen iraní busca matar. Podríamos perder vidas de valientes héroes estadounidenses y podríamos tener bajas".

En un tono sombrío, el mandatario advirtió sobre las posibles consecuencias para sus tropas en la región. Aunque aseguró haber tomado medidas para minimizar riesgos, admitió: “Podríamos perder vidas de valientes héroes estadounidenses y podríamos tener bajas”.

Una campaña de "días, no horas"

Funcionarios estadounidenses indicaron a la cadena Fox News que la ofensiva durará "días y no horas" debido a su gran dimensión.

Imágenes en redes sociales ya muestran el lanzamiento de decenas de misiles de crucero Tomahawk, y se especula con el uso de cazas furtivos F-22 y F-35 de guerra electrónica para anular las defensas aéreas de Irán.

Embed Footage of 21 Tomahawk cruise missiles headed towards Tehran this morning. pic.twitter.com/CYyJNjbICb — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 28, 2026

Finalmente, fuentes estadounidenses señalaron que existe una división de tareas en la operación conjunta: