Guerra total en Medio Oriente: Estados Unidos e Israel bombardearon Irán y Teherán respondió con misiles a gran escala. 

Israel y Estados Unidos lanzaron este sábado una ofensiva militar conjunta contra objetivos en Teherán y otras ciudades de Irán , en una operación que desató una inmediata respuesta del régimen iraní con el lanzamiento de misiles y drones contra territorio israelí y bases militares estadounidenses .

Ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán: el Gobierno activa un protocolo de refuerzo en las fronteras

El ataque fue anunciado a las 8:15 (hora de Israel) por el Ministerio de Defensa israelí, que declaró el estado de emergencia por 48 horas . Minutos después comenzaron a escucharse explosiones en distintos puntos de Teherán.

La operación fue bautizada por Israel como “Rugido de León” y por Estados Unidos como “Furia Épica” , con el objetivo declarado de neutralizar “amenazas existenciales”. Según fuentes militares israelíes, la ofensiva se dirigió contra “decenas de objetivos militares” en una acción coordinada tras meses de planificación.

Coincidiendo con el inicio del ataque, todos los teléfonos en Israel recibieron una alerta de emergencia extrema , instando a la población a buscar refugio y evitar desplazamientos innecesarios. En ciudades como Jerusalén se activaron las alarmas antiaéreas y se escuchó el sobrevuelo de aviones de combate.

La Autoridad Aeroportuaria de Israel decretó el cierre del espacio aéreo , cancelando vuelos de llegada y salida.

Embed BREAKING:



Israel is currently striking Iran’s capital, Tehran. pic.twitter.com/xQ3lZSQm5h — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) February 28, 2026

En Irán, medios estatales informaron de al menos tres explosiones en el centro y norte de Teherán. Testigos reportaron columnas de humo elevándose sobre la capital. Tras las primeras detonaciones, las calles del norte de la ciudad se congestionaron con vehículos, a la vez que padres acudían a retirar a sus hijos de las escuelas y se registraban largas filas en cajeros automáticos.

Además, la agencia Mehr señaló que en algunas zonas de la capital los teléfonos dejaron de funcionar y se interrumpió el servicio de internet.

Víctimas y explosiones en otras ciudades

Medios oficiales iraníes informaron de explosiones en ciudades como Isfahán, Tabriz y Karaj. En Minab, al sur del país, autoridades locales denunciaron la muerte de 24 niñas en una escuela primaria tras un bombardeo israelí. Equipos de rescate trabajaban entre los escombros en el establecimiento, donde al momento del ataque había 170 estudiantes.

Las autoridades iraníes aseguraron que el presidente Masud Pezeshkian se encuentra en “perfecto estado de salud”.

Irán lanza la “Operación Verdadera Promesa 4”

Tras los bombardeos, la Guardia Revolucionaria iraní amenazó con "vengarse" de Israel con una “fuerte respuesta” y anunció el inicio de la primera oleada de misiles y drones contra Israel, en lo que denominó “Operación Verdadera Promesa 4”.

teherán irán Imágenes de las columnas de humo tras el ataque de Estados Unidos y Israel contra Irán.

"En respuesta a la agresión del enemigo hostil y criminal contra la República Islámica de Irán, ha comenzado la primera oleada de amplios ataques con misiles y drones de la República Islámica de Irán hacia los territorios ocupados", indicó en un comunicado.

Además, confirmó ataques contra bases estadounidenses en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos. Según el comunicado, los misiles impactaron contra instalaciones militares, incluido el cuartel general de la Quinta Flota estadounidense en Baréin.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/iihtishamm/status/2027671923094630806&partner=&hide_thread=false Videos of Iran’s attack on Bahrain. pic.twitter.com/h50aPU9QtH — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) February 28, 2026

“Cualquier base en la región que ayude a Israel será nuestro objetivo”, advirtió el portavoz del Estado Mayor iraní.

Una operación planificada durante semanas

Un alto oficial israelí afirmó que la operación se preparó durante “muchas semanas” en coordinación con Estados Unidos y que se prolongará el tiempo “necesario”. Consultado sobre si el líder supremo iraní, Ali Jamenei, era uno de los objetivos, evitó pronunciarse.

Israel anunció además la movilización de 70.000 reservistas, destinados principalmente a reforzar la defensa aérea y las fronteras.

La ofensiva se produce tras días de tensión y negociaciones diplomáticas en Ginebra entre representantes iraníes y estadounidenses.