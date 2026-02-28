28 de febrero de 2026 - 09:33

Ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán: el Gobierno activa un protocolo de refuerzo en las fronteras

En medio del la tensión en Medio Oriente, la Casa Rosada decidió reforzar los controles de ingreso y salida del país.

El Gobierno activa un protocolo de refuerzo en las fronteras luego de que Estados Unidos e Israel bombardearon Irán. 

Foto:

EFE
Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Guerra total en Medio Oriente: Estados Unidos e Israel bombardearon Irán y Teherán respondió con misiles a gran escala

Según trascendió, hasta el momento, se han denunciado al menos 24 muertes en una escuela israelí al sur del país tras los ataques de esta mañana.

buque irsraelí

La operación, calificada por las autoridades israelíes como una acción para “eliminar amenazas inminentes” y existenciales, provocó una respuesta inmediata del régimen persa, que inició una contraofensiva con misiles y drones.

La medida del Gobierno argentino

En este contexto, el Gobierno argentino activó alertas y un protocolo de refuerzo en las fronteras. Desde la Casa Rosada sostienen que la medida es de carácter automático ante conflictos internacionales de esta magnitud e implica una coordinación directa entre la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Dirección Nacional de Migraciones y las fuerzas federales de seguridad

El esquema de seguridad contempla un monitoreo permanente de la situación en Medio Oriente con el objetivo de reforzar los controles en los puntos de ingreso y salida de la Argentina. Según trascendió, se busca aumentar la trazabilidad de los movimientos transfronterizos y revisar las alertas tempranas en zonas sensibles.

Según TN, el Ejecutivo mantiene un total respaldo a los avances de Washington y advierte que espera también una profundización de la presencia estadounidense sobre Cuba en el corto plazo. Esto se da a partir de las declaraciones de Donald Trump, quien advirtió que su administración mantiene conversaciones con las autoridades de Cuba, sugiriendo que estos contactos podrían derivar en una “toma de control amistosa” de la isla.

Según el mandatario, el gobierno de Miguel Díaz-Canel se encuentra en una situación crítica, señalando que "están en grandes problemas, no tienen dinero, no tienen nada".

Donald Trump admitió que existe una posible "toma de control amistosa" de Cuba

Repatriaron el cuerpo de Narela Barreto, la joven argentina hallada muerta en Los Ángeles

