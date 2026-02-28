Cómo reaccionaron los líderes internacionales al ataque de EE. UU. e Israel contra Irán

A primera hora de este sábado, Estados Unidos e Israel lanzaron un masivo ataque militar conjunto contra varias ciudades de Irán , entre ellas la capital, Teherán.

Trump llamó al pueblo iraní a derrocar al régimen y prometió "inmunidad total" a militares que depongan las armas

Alerta máxima: Milei elevó la seguridad a nivel "ALTO" tras el ataque de EE.UU. e Israel a Irán

En el centro y norte de la ciudad se reportaron al menos tres explosiones , seguidas de columnas de humo y el colapso de servicios de internet y telefonía.

Uno de los puntos más críticos fue la localidad de Minab, donde autoridades denunciaron la muerte de 40 niñas tras el bombardeo de una escuela primaria que albergaba a 170 estudiantes al momento del impacto.

Ante la magnitud de los hechos, políticos internacionales han mostrado posturas divididas que oscilan entre el respaldo estratégico y el rechazo absoluto.

El gobierno de Vladímir Putin calificó la operación como una "peligrosa aventura" que arriesga una "catástrofe" en Oriente Medio. La cancillería rusa denunció un "acto de agresión armada premeditado" contra un Estado soberano y exigió el cese inmediato de la campaña militar para regresar a la vía diplomática.

En la misma línea, el Gobierno de Brasil condenó el ataque, subrayando que la negociación es el "único camino viable para la paz" y expresando su preocupación por el hecho de que la ofensiva ocurriera en medio de un proceso de diálogo.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, expresó este sábado el apoyo de Canadá a los ataques lanzados este sábado por EE.UU. contra Irán. "Canadá respalda la actuación de Estados Unidos para impedir que Irán obtenga un arma nuclear y para evitar que su régimen siga amenazando la paz y la seguridad internacionales", declaró en un comunicado Mark Carney.

Por su parte, el presidente español, Pedro Sánchez, rechazó la "acción militar unilateral", advirtiendo que contribuye a un orden internacional más "incierto y hostil", aunque también cuestionó las acciones del régimen iraní.

Desde Francia, Emmanuel Macron calificó la escalada como "peligrosa para todos", solicitando una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU.

Le déclenchement de la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran emporte de graves conséquences pour la paix et la sécurité internationale.

Dans ce moment décisif, toutes les mesures sont prises pour la sécurité du territoire national et celle de nos compatriotes…



— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 28, 2026

Asimismo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo que su homólogo estadounidense "se equivoca" con este ataque y urgió a la ONU a declarar la "hora de la paz mundial".

Creo que el presidente Trump se ha equivocado hoy.



Es la paz del mundo la causa común de la humanidad.



La paz y la vida son los fundamentos de la existencia.



Naciones Unidas impotente debe reunirse de inmediato y declarar que es la hora de la paz mundial.



No pueden… — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 28, 2026

Mientras tanto, China ha alertado a sus ciudadanos sobre una situación de seguridad "extremadamente grave", aunque su gobierno aún no ha emitido un pronunciamiento oficial

La ministra de Relaciones Exteriores sueca, Maria Malmer Stenergard, llamó a la "moderación" y a un retorno inmediato a las negociaciones en una región "ya de por sí tensa".

En términos similares, Países Bajos busca evitar que esto pase a mayores, "la estabilidad en la región es esencial", señaló el jefe de la diplomacia Tom Berendsen en X.

Mientras que el Reino Unido instó a evitar que la situación degenere en un conflicto regional más amplio.

El ministro Relaciones Exteriores de Noruega dijo que el ataque presentado por Israel como "preventivo" no se ajusta al derecho internacional porque "un ataque preventivo supone la existencia de una amenaza inminente".

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, mostró su respaldo a la acción estadounidense. "Desde hace mucho tiempo se reconoce que el programa nuclear iraní constituye una amenaza para la paz y la seguridad mundiales", escribió en X.

Australia stands with the brave people of Iran in their struggle against oppression.



For decades, the Iranian regime has been a destabilising force, through its ballistic missile and nuclear programs, support for armed proxies, and brutal acts of violence and intimidation.

Iran…



— Anthony Albanese (@AlboMP) February 28, 2027

El canciller Badr Albusaidi, que ejerció como mediador entre Washington y Teherán, dijo estar "consternado" y que esto no beneficia "ni a los intereses de Estados Unidos ni a la causa de la paz mundial. Esta no es su guerra", añadió.