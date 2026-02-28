Por el conflicto en Medio Oriente, Irán amenaza con bajarse del Mundial 2026

Medio Oriente está convulsionada por la escalada en el conflicto entre Estados Unidos e Irán , que incluyó lanzamiento de misiles y ataques por parte de ambos países. En ese aspecto, el fútbol podría sufrir repercusiones. Específicamente, la participación de dicha selección en el Mundial 2026 .

En las últimas horas, fue el presidente de la Federación de Fútbol de Irán el que contó lo lógico: su país está pensando seriamente en no viajar a la Copa del Mundo , que se realizará en el país de donde se originaron los ataques. En diálogo con la prensa, Mehdi Taj aseguró que " C on lo que ocurrió hoy y con ese ataque de Estados Unidos, es improbable que podamos mirar con esperanza al Mundial".

Sin embargo, respecto a la confirmación de esta decisión, Taj expresó que no corre por su cuenta y que aguarda la determinación. "Los jefes del deporte son los que deben decidir sobre eso ", se sinceró en torno a este tema.

Lo que sí está confirmado por el momento es la suspensión de la actividad deportiva en el país sin lapso definido, mientras se desarrollan los ataques en diversas zonas del país. Más allá del peligro de una tragedia, el parate se da en un contexto donde los futbolistas extranjeros en dicha Liga intentan emigrar en vehículos particulares.

Las posibles soluciones de la FIFA en el caso Irán:

Gianni Infantino, presidente de la FIFA Gianni Infantino, presidente de la FIFA

A partir de lo establecido por sus propios estatutos, el ente rector del fútbol y principal organizador del Mundial 2026 puede tomar tres caminos respecto a esta situación con Irán.

Desde lo legal, cabe destacar que una asociación miembro puede ser suspendida si existen riesgos extremos que impidan el normal desarrollo de los partidos o si el país anfitrión del evento no garantiza el ingreso de la delegación por cuestiones de seguridad nacional. Así, FIFA podría quitarle el Mundial a Estados Unidos, quitarle el cupo a Irán por seguridad.

Sin embargo, hay una tercera opción. Al ser una Copa del Mundo con tres países oficiando de sede, la posibilidad más conciliadora por parte de la Federación Internacional sería mandar a la Selección de Medio Oriente a competir exclusivamente en México o Canadá, evitando de esa forma el ingreso a los Estados Unidos.

Por el momento, el calendario oficial marca que Irán tiene que debutar el 15 de junio en Los Ángeles ante Nueva Zelanda, donde también enfrentará el 21 a Bélgica. Finalmente, el 26 de junio cerraria su fase de grupos ante Egipto en Seattle.