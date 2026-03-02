Gobiernos latinoamericanos reclaman en la ONU por la escalada bélica en Oriente Medio

Diversos gobiernos latinoamericanos expresaron su rechazo a las acciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán , manifestaron preocupación por la población civil afectada y convocaron a retomar los canales diplomáticos interrumpidos por la escalada bélica en Oriente Medio .

La reacción regional se produjo luego de la operación lanzada durante la madrugada del sábado por Washington y Tel Aviv, y la posterior respuesta iraní contra objetivos estadounidenses en países del Golfo.

Venezuela fue uno de los primeros países en pronunciarse . En un comunicado difundido por el canciller Yván Gil, el gobierno venezolano lamentó que, “en un contexto en el que se desarrollaban esfuerzos diplomáticos y negociaciones en curso, se haya optado por la vía militar mediante ataques contra la República Islámica de Irán”.

El texto sostuvo que la situación genera un escenario de “gravedad e inestabilidad” a nivel regional y mundial , reiteró el compromiso con la solución pacífica de controversias y denunció víctimas civiles, incluidas menores de edad.

Desde Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel afirmó que “los ataques perpetrados por Israel y Estados Unidos, quebrantando la soberanía e integridad territorial de Irán , constituyen una flagrante violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas”. Además, instó al Consejo de Seguridad de la ONU a asumir su responsabilidad en el mantenimiento de la paz.

En la misma línea se expresó Colombia. La Cancillería condenó el uso de la fuerza y pidió proteger de inmediato a la población civil. El presidente Gustavo Petro criticó las decisiones de Donald Trump y Benjamin Netanyahu, y solicitó que la ONU se reúna de inmediato para declarar que “es la hora de la paz mundial”.

Brasil, Chile, Perú y México pidieron moderación

Brasil expresó “grave preocupación” y llamó a todas las partes a respetar el derecho internacional y ejercer la máxima moderación para evitar una escalada mayor.

El gobierno de Chile condenó los ataques contra Irán y también rechazó la respuesta del régimen iraní, al advertir que las acciones pueden afectar la estabilidad regional e internacional.

Desde Perú, la administración del presidente José María Balcázar instó a privilegiar el diálogo y los mecanismos diplomáticos como vía para restablecer la estabilidad.

Por su parte, México manifestó su profunda preocupación y exhortó a evitar una mayor escalada del conflicto.

Un conflicto con impacto regional

Según medios estatales iraníes, los ataques habrían provocado la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, además de otros altos funcionarios. La Sociedad de la Media Luna Roja de Irán informó que 201 personas murieron y 747 resultaron heridas durante los enfrentamientos.

La ampliación de las hostilidades en Oriente Medio involucra cada vez más actores y aumenta el riesgo de un conflicto regional de mayor escala, escenario que los gobiernos latinoamericanos intentan evitar mediante llamados urgentes al diálogo y a la intervención de los organismos multilaterales.