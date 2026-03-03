Manifestaciones en Estados Unidos piden el cese de la acción militar contra Irán: "Necesitamos detener esto"
Ciudadanos estadounidenses salieron a las calles para protestar contra los ataques a Irán y exigieron a Doland Trump el fin de la intervención en Medio Oriente.
Manifestantes ondean banderas y marchan en celebración tras los ataques estadounidenses e israelíes en Irán; en Los Ángeles, California, EE. UU., 28 de febrero de 2026. Según un comunicado de los medios estatales iraníes emitido el 1 de marzo de 2026, el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, murió en un ataque aéreo durante una campaña militar conjunta de Estados Unidos (EE. UU.) e Israel que comenzó el 28 de febrero de 2026.
Tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán iniciados el pasado 1 de marzo, cientos de manifestantes salieron a las calles de Estados Unidos para protestar y pedir el cese del conflicto. Las protestas tuvieron lugar en unas 50 ciudades del país mientras la situación en Medio Oriente escala y suma cientos de fallecidos.
Manifestantes en Estados Unidos piden "poner fin a esta destrucción"
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, una de las organizaciones detrás de las protestas, Answer Coalition, emitió un comunicado este lunes y declaró que el conflicto en Medio Oriente tiene el potencial de expandirse rápidamente y convertirse en una devastadora guerra regional que traerá muerte y destrucción inimaginables. Bajo el acrónimo de "Actuar Ahora para Detener la Guerra y Poner Fin al Racismo" la organización convocó a un movimiento masivo contra la guerra para "ponerle fin a esta destrucción".
En Manhattan, Nueva York, miles de personas se manifestaron en las calles para exigir al gobierno de Donald Trump el fin de la intervención estadounidense en Irán. "El ataque que Estados Unidos lanzó contra Irán no solo fue ilegal, contrariamente al derecho internacional, sino que también fue injustificado”, declaró Gabriela Silva, voluntaria de Answer Coalition.
Además, decenas de personas se congregaron frente a la Casa Blanca para protestar por los ataques. “El gobierno ni siquiera va al Congreso. Necesitamos detener lo que están haciendo en Irán. Nadie sabe qué están haciendo. No hay un objetivo. No hay un plan. Espero que nuestro Congreso se recupere y pueda detener esta locura”, declaró Yehuda Littmann, manifestante de Nueva York.
En la Costa Oeste también se organizaron protestas y miles de personas salieron a las calles de San Francisco, San José y otras importantes ciudades del Área de la Bahía con banderas y pancartas, condenando la acción militar contra el territorio iraní. Según expresaron los organizadores, está prevista una nueva ronda de protestas a nivel nacional para el 8 de marzo.