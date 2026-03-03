Un dron iraní impactó contra el consulado de Estados Unidos en Dubái y provocó un incendio

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar este lunes luego de que un dron iraní impactara contra el consulado de Estados Unidos en Dubái , en los Emiratos Árabes Unidos. El hecho provocó un incendio en el estacionamiento de la delegación diplomática .

Al respecto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó el ataque . Además aseguró que, pese a la magnitud de las imágenes, no se reportaron heridos y que el personal se encuentra a salvo.

El episodio se suma a una cadena de acciones atribuidas a Irán, en lo que representa una expansión del conflicto más allá de los escenarios iniciales.

Horas antes, otros dos drones habían alcanzado la embajada estadounidense en Riad , capital de Arabia Saudita. En este caso se trató de daños materiales menores.

#URGENTE | Incendio en el Consulado de Estados Unidos en Dubái tras presunto ataque iraní. pic.twitter.com/i2J09fv4ww

Además, Teherán atacó la base aérea británica de Akrotiri, en Chipre , lo que encendió alertas en Europa al tratarse del primer golpe directo contra instalaciones vinculadas a la Unión Europea desde el inicio de las hostilidades.

Embed O Consulado dos EUA no Dubai foi atingido por um drone iraniano e está em chamas. pic.twitter.com/XyAze05RfI — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) March 3, 2026

Respuesta de Washington y evacuación masiva

Ante la vulnerabilidad de sus sedes diplomáticas, el Departamento de Estado emitió una alerta urgente instando a los ciudadanos estadounidenses a abandonar de inmediato más de una docena de países de la región, entre ellos Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

“Necesitamos saber dónde están… deben registrarse con nosotros para coordinar las opciones de vuelos militares y chárter que estamos habilitando”, advirtió Rubio.

Embed SECRETARY RUBIO: “As I came in, I also saw the media reports about Dubai's consulate.”



“The last update I had, seconds before getting before these cameras was, that a drone unfortunately struck a parking lot adjacent to the chancellery building and then set off a fire in that… pic.twitter.com/AjpuDUITxo — Fox News (@FoxNews) March 3, 2026

Los ataques forman parte de la respuesta iraní al cuarto día de la ofensiva masiva lanzada por Estados Unidos e Israel. La operación aliada ha centrado sus bombardeos en centros de mando en Teherán y Qom, con el objetivo de debilitar la estructura político-religiosa del régimen tras la reciente muerte del líder supremo iraní, Ali Khamenei.