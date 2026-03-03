3 de marzo de 2026 - 19:54

Un dron iraní impactó contra el consulado de Estados Unidos en Dubái y provocó un incendio

El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que no hubo heridos y aseguró que el personal diplomático se encuentra a salvo.

&nbsp;Ataque a consulado de EE.UU. en Dubái.

 Ataque a consulado de EE.UU. en Dubái.

Foto:

Por Redacción

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar este lunes luego de que un dron iraní impactara contra el consulado de Estados Unidos en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. El hecho provocó un incendio en el estacionamiento de la delegación diplomática.

Leé además

Trump calificó a España como “aliado terrible” y anunció represalias comerciales.

Donald Trump anunció que romperá "todo el comercio con España" y lo calificó de "aliado terrible"

Por Redacción Mundo
Demasiado tarde: Trump rechazó negociar con Irán tras asegurar que sus defensas ya no existen.

"Demasiado tarde": Trump rechazó negociar con Irán tras asegurar que sus defensas "ya no existen"

Por Redacción Mundo

Al respecto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó el ataque. Además aseguró que, pese a la magnitud de las imágenes, no se reportaron heridos y que el personal se encuentra a salvo.

El episodio se suma a una cadena de acciones atribuidas a Irán, en lo que representa una expansión del conflicto más allá de los escenarios iniciales.

Embed

Ataques en Riad y Chipre

Horas antes, otros dos drones habían alcanzado la embajada estadounidense en Riad, capital de Arabia Saudita. En este caso se trató de daños materiales menores.

Además, Teherán atacó la base aérea británica de Akrotiri, en Chipre, lo que encendió alertas en Europa al tratarse del primer golpe directo contra instalaciones vinculadas a la Unión Europea desde el inicio de las hostilidades.

Embed

Respuesta de Washington y evacuación masiva

Ante la vulnerabilidad de sus sedes diplomáticas, el Departamento de Estado emitió una alerta urgente instando a los ciudadanos estadounidenses a abandonar de inmediato más de una docena de países de la región, entre ellos Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Necesitamos saber dónde están… deben registrarse con nosotros para coordinar las opciones de vuelos militares y chárter que estamos habilitando”, advirtió Rubio.

Embed

Los ataques forman parte de la respuesta iraní al cuarto día de la ofensiva masiva lanzada por Estados Unidos e Israel. La operación aliada ha centrado sus bombardeos en centros de mando en Teherán y Qom, con el objetivo de debilitar la estructura político-religiosa del régimen tras la reciente muerte del líder supremo iraní, Ali Khamenei.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Epstein y Trump, en una foto de archivo en 1997 en Florida.

Clinton reveló que Trump le habló de sus "grandes momentos" con Jeffrey Epstein

Por Redacción Mundo
Un avión de Middle East Airlines, la aerolínea nacional del Líbano, se prepara para aterrizar en el aeropuerto internacional de Beirut, Líbano, el 3 de marzo de 2026. El ejército israelí declaró que está realizando ataques en todo el país contra la infraestructura y el personal de Hezbolá. (Líbano, Hizbulá/Hezbolá)

Así fue el peligroso despegue de un avión en Beirut entre bombardeos y nubes de humo

Por Redacción Mundo
Manifestantes ondean banderas y marchan en celebración tras los ataques estadounidenses e israelíes en Irán; en Los Ángeles, California, EE. UU., 28 de febrero de 2026. Según un comunicado de los medios estatales iraníes emitido el 1 de marzo de 2026, el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, murió en un ataque aéreo durante una campaña militar conjunta de Estados Unidos (EE. UU.) e Israel que comenzó el 28 de febrero de 2026. 

Manifestaciones en Estados Unidos piden el cese de la acción militar contra Irán: "Necesitamos detener esto"

Por Redacción Mundo
Humo se eleva tras un ataque aéreo en el centro de Teherán, Irán, el 3 de marzo de 2026. 

Bombardeo masivo de Israel en Teherán destruyó el edificio donde elegían al sucesor de Jamenei

Por Redacción Mundo