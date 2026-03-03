Fórmula 1: estos son los 3 circuitos que podrían salvar el calendario por el conflicto de Oriente Medio

La temporada 2026 de la Fórmula 1 enfrenta su primer gran desafío logístico y de seguridad antes de su inicio oficial en Australia. Debido a la creciente tensión bélica en Oriente Medio , la organización activó un plan de contingencia para trasladar las fechas de abril a trazados históricos en Europa.

La planificación original marcaba que, tras las tres primeras citas oceánicas y asiáticas, el Gran Circo debía aterrizar en Sakhir y Yeda . Sin embargo, la situación geopolítica actual obligó a la Formula One Management (FOM) a trabajar a contrarreloj para garantizar el cumplimiento del calendario. "La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzará este fin de semana con el Gran Premio de Australia" , pero la incertidumbre crece para el mes siguiente.

El denominado "Plan B" se centra en circuitos con certificación de Grado 1 de la FIA , requisito indispensable para albergar la máxima categoría. Según la información disponible, "las tres opciones son Portimao (Portugal), Paul Ricard (Francia) e Imola (San Marino)" . Estos trazados cuentan con la ventaja de poseer una infraestructura ya probada, lo que permitiría una mudanza logística sin los tiempos de construcción que exigen los circuitos callejeros nuevos.

Fórmula 1. La primera cita es en Melbourne, cuya largada está prevista para la 1 de la madrugada del 8 de marzo y marcará el inicio de un calendario de 24 fechas

La elección de estos escenarios no es casual. Portimao ya tiene contrato firmado para volver en 2027 y 2028, por lo que su personal y equipamiento técnico estarían en condiciones de operar casi de inmediato. Por su parte, "Imola estuvo en el calendario hasta 2025, mientras que para esta temporada fue reemplazado por Madrid" . Esta disponibilidad inmediata convierte a San Marino en una de las alternativas más sólidas para cubrir el hueco que podrían dejar Bahréin y Arabia Saudita.

Este mecanismo de rotación de emergencia se activa porque la Fórmula 1 es, ante todo, un negocio de derechos televisivos y compromisos comerciales globales. Al tener sedes alternativas preparadas, la organización se asegura de que el flujo de eventos no se interrumpa ante conflictos geopolíticos. Los circuitos elegidos como reemplazo cuentan con aprobaciones técnicas vigentes, lo que reduce el margen de error en la seguridad de los pilotos y facilita el despliegue de las escuderías sin necesidad de firmar contratos de largo plazo de forma apresurada.

Impacto en el calendario y alerta de seguridad

A pesar de que los circuitos ya están en alerta, la decisión final aún no se ha tomado: "De momento no se tomó ninguna decisión, y los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita siguen en el calendario". La evolución de la situación en las próximas dos semanas será el factor determinante para confirmar si el mundial regresa a Europa antes de lo previsto.

Paul Ricard surge como la opción de reserva en Francia. Esta pista albergó 18 carreras, la última ganada por Max Verstappen en 2022, pero actualmente se encuentra fuera de la rotación oficial. Sin embargo, "ante la necesidad, podría ser reutilizado en este 2026". La flexibilidad de los contratos en situaciones de fuerza mayor permite a la F1 retomar plazas que ya demostraron su capacidad operativa.

La creciente tensión y los ataques bélicos en Oriente Medio también tienen en vilo al automovilismo y, con la fecha 4 marcada para el 10 de abril en Sakhir y la fecha 5 para el 17 de abril en Yeda, el tiempo de reacción es mínimo. Si la zona no se estabiliza, los equipos deberán desviar su logística hacia el Viejo Continente tras la carrera en Japón.