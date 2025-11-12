12 de noviembre de 2025 - 12:56

Baja el dólar hoy: a cuánto cotiza y cuál es la brecha con el blue

La divisa estadounidense se muestra "planchada" este miércoles 12 de noviembre.

Dólar hoy, 12 de noviembre

Dólar hoy, 12 de noviembre

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este miércoles 12 de noviembre

En tanto, el dólar blue se vende en torno a los $1.440 en las "cuevas", sin cambios, aunque por encima del oficial.

Respecto al mayorista, la cotización para la venta figura a la baja en $1.400 (- $13), mientras que el techo de la banda de flotación está fijado hoy en $1.501,99.

A cuánto cotiza el dólar hoy en cada banco

Nación: $1.375 / $1.425

Supervielle $1.381 / $1.421

ICBC $1.370 / $1.430

BBVA $1.380 / $1.430

Patagonia $1.380 / $1.435

Galicia $1.390 / $1.440

Macro $1.385 / $1.445

Santander $1.400 / $1.450

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

  • Venta: $1.852,50 (BNA)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación con una actualización del 1% mensual, que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

La adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

  • Compra: $1.420
  • Venta: $1.440
Dólar hoy, 12 de noviembre

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

  • Compra: $1.445,05 (- $6,91)
  • Venta: $1.455,92 (+ $18,18)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

  • Compra: $1.463,57 (- $10,64)
  • Venta: $1.477,86 (+ $0,63)

Aclaración: los ahorristas que compren dólares oficiales quedan imposibilitados de operar en los siguientes 90 días en el mercado de dólares financieros, en el marco de una medida del BCRA para desalentar el famoso "rulo".

A cuánto cotiza el dólar mayorista

  • Compra: $1.391 (-$13,00)
  • Venta: $1.400 (-$13,00

