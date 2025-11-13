13 de noviembre de 2025 - 14:49

El FMI destacó la mejora en el mercado en Argentina y pidió acelerar la compra de reservas

La vocera del organismo internacional aseguró que las autoridades continúan tomando medidas para fortalecer la estabilidad macroeconómica y abordar las distorsiones económicas.

Javier Milei junto a Kristalina Georgieva, directora del FMI.

Javier Milei junto a Kristalina Georgieva, directora del FMI.

Foto:

EFE
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Leé además

Javier Milei junto a Kristalina Georgieva, directora del FMI.

El Gobierno le pagó USD 800 millones al FMI y cayeron las reservas internacionales del Banco Central

Por Redacción Economía
esta confirmado el precio que tendra el dolar cuando abran los bancos este viernes 14 de noviembre

Está confirmado el preció que tendrá el dólar cuando abran los bancos este viernes 14 de noviembre

Por Redacción Economía

En una conferencia de prensa en Washington, la directora de Comunicaciones del FMI, Julie Kozak, aseguró que las conversaciones con las autoridades argentinas apuntan a “acelerar los esfuerzos de acumulación de reservas” y a mantener un marco monetario y cambiario “coherente y sólido”.

Según informó Clarín, Kozak resaltó los progresos del Gobierno en varios aspectos. “Las autoridades continúan tomando medidas para fortalecer la estabilidad macroeconómica y abordar las distorsiones económicas”, afirmó. Además, destacó que la inflación anual ha disminuido “drásticamente el año pasado” y que el marco de política actual “sirve como ancla para las expectativas de inflación”.

Según la vocera, la economía argentina muestra resiliencia en sectores como la energía, la minería y la agricultura, lo que contribuyó a la reducción de la pobreza y a un crecimiento estimado del 4,5% en 2025.

Aún quedan desafíos

Sin embargo, subrayó que aún quedan retos por delante. “La reciente mejora en las condiciones del mercado es una ventana de oportunidad para que las autoridades fortalezcan las políticas macroeconómicas, afiancen la estabilidad y aceleren la acumulación de reservas”, señaló.

Kozak también remarcó la importancia de avanzar en reformas estructurales en materia impositiva y laboral para garantizar la sostenibilidad fiscal y mejorar el entorno para la inversión privada.

Por último, se refirió al apoyo financiero de Estados Unidos y dijo que “ha ayudado a estabilizar los mercados en Argentina y complementa el programa respaldado por el FMI”. “La magnitud y las modalidades del apoyo son cuestiones bilaterales, pero vemos que estos esfuerzos alcanzan los objetivos de reforma y estabilización de Argentina”, concluyó.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

 Martín Rappallini, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA),

Martín Rappallini en la UIA: alertó por las importaciones y pidió reformas

Por Redacción Economía
Paolo Rocca, CEO de Techint en la UIA.

Paolo Rocca, CEO de Techint en la UIA pidió "repensar la política industrial"

Por Redacción Economía
Los premios destacan la trayectoria, innovación y calidad de bodegas y profesionales del sector vitivinícola.

Una bodega mendocina fue elegida por Wine Enthusiast como "la mejor del Nuevo Mundo"

Por Redacción Economía
Expertos debatieron estrategias de crecimiento, inserción global y cómo superar desafíos del contexto económico.

UIA debate el futuro industrial: qué viene para Argentina, según los especialistas

Por Redacción Economía