Huentala Wines avanza con el fraccionamiento de vinos en su bodega urbana

Huentala Wines continúa con las tareas de vinificación y fraccionamiento de vinos en su bodega urbana , ubicada dentro del Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton , en el centro de la Ciudad de Mendoza. Este espacio, concebido como un laboratorio enológico abierto a la experimentación, vuelve a ser escenario de una nueva etapa clave del proyecto Serie Urbana .

El trabajo está liderado por José “Pepe” Morales , responsable de enología de la bodega, junto al enólogo Atilio Ortega y su equipo. Durante el mes de enero de 2026, se avanzó en el cierre del ciclo correspondiente a la cosecha 2025 , con el fraccionamiento de vinos definidos bajo una consigna clara: la exploración de distintos varietales.

“Estamos culminando el ciclo de la cosecha 2025 y terminando de llenar los vinos de acuerdo a la temática que planteamos el año pasado, que fue trabajar con distintos varietales”, explica Morales. En esta etapa se fraccionaron cuatro cepas : pinot noir, malbec, cabernet sauvignon y cabernet franc.

“Todo está hecho bajo parámetros técnicos muy precisos que nos permiten sacar conclusiones de cada varietal. La idea es luego mostrarle al consumidor esas diferencias, a través de un estuche de tres o cuatro botellas, donde pueda percibir claramente el perfil de cada uno”, detalla el enólogo.

Este enfoque contrasta con el trabajo realizado en la cosecha 2024 , cuya temática fue la incidencia de los materiales de crianza sobre un mismo vino. Ese proyecto dará lugar al próximo lanzamiento de Huentala Serie Urbana “Materiales” , un estuche de tres botellas de malbec criado en vasijas de cemento, madera y ánforas de arcilla .

“Le ofrecemos al consumidor la posibilidad de sentir y experimentar esas diferencias, que son las mismas que nosotros vivimos en este gran ensayo que es la bodega urbana de Huentala Wines”, señala Morales.

De cara al futuro, la bodega ya proyecta un nuevo eje de investigación. “Queremos profundizar nuestro conocimiento trabajando en base a los suelos. Para la cosecha 2026 estamos diagramando un plan en el que vamos a trabajar con distintos varietales implantados en suelos con características diferentes, que pueden —o no— ofrecer perfiles distintos para un mismo varietal”, anticipa.

De este modo, la Serie Urbana de Huentala Wines se consolida como un proyecto de investigación continua:

2024 , enfocada en materiales de crianza;

2025 , centrada en varietales;

2026, orientada a la influencia de los suelos;

reafirmando el carácter experimental, pedagógico y sensorial de su bodega urbana.

Huentala Wines recibe en Gualtallary a las candidatas a Reina de la Vendimia de Tupungato

En el marco del Cronograma de Vendimia de Tupungato y de las actividades conmemorativas por los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia, Huentala Wines recibirá en su bodega de Gualtallary a las candidatas a Reina Departamental de la Vendimia, en una visita institucional orientada a la formación, el conocimiento del territorio y el fortalecimiento de la identidad cultural y turística del departamento.

La actividad se desarrollará en articulación con la Municipalidad de Tupungato, como parte de una agenda que busca acompañar el recorrido y la preparación de las jóvenes que representan a la Capital de la Nuez y de los Vinos de Altura, promoviendo un vínculo genuino con los paisajes, la historia y la matriz productiva del territorio.

Las candidatas serán recibidas por la Banda Militar del Regimiento de Infantería de Montaña 11, que ofrecerá un cálido encuentro a través de canciones y danzas tradicionales. Durante la visita, además, participarán de una degustación de vinos y conocerán en primera persona cada etapa del proceso de vinificación de Huentala Wines en Gualtallary, una de las zonas vitivinícolas más emblemáticas de Tupungato, reconocida a nivel nacional e internacional por la calidad de su terroir.

Con este tipo de iniciativas, la bodega del Grupo Huentala reafirma su compromiso con la comunidad, la cultura vitivinícola y la formación de quienes representan a Tupungato, acompañando activamente las celebraciones que honran la identidad y la tradición mendocina.

