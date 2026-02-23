Para Marina Menegazzo y María José Coni -de 21 y 22 años por entonces- el 10 de enero de 2016 comenzaba aquel viaje soñado, esa aventura "de mochila" y el momento con el que venìan soñando desde hacía tiempo (y para el que tanto se habían esforzado. preparado y ahorrado). Un mes y 12 días después, el 22 de febrero de ese mismo año, aquellas emocionantes vacaciones se convirtieron en una de las historias más terroríficas y sombrías de la historia d el continente americano: las dos jóvenes fueron brutalmente asesinadas en la ciudad balnearia de Montañita ( Ecuador ).

"Si bien todos los días duelen, algunos duelen más . Y hay días donde, tal vez, no te acordás de todo. Los aniversarios son un cachetón , porque es un número, y ese número es el que te dice: 'che hace 10 años esperabas que tu hermana volviera' ", se sincera Martina Coni (26), hermana de Majo y a diez años precisamente de la desaparición de las dos chicas.

Aquel lunes 22 de febrero de 2016, Marina y Majo se comunicaban con sus padres -quienes estaban en Mendoza- para avisarles que habían decidido extender un poco más su travesía en Ecuador. Pero esa comunicación telefónica se convertiría en el último rastro que tuvo de las dos amigas.

A 10 años del terrible doble femicidio en Montañita: "Todos los días me pregunto qué sería de ella hoy"

Nadie más volvió a saber de ellas, hasta que el 26 de febrero -cuatro días después- toda esa ansiedad e incertidumbre que se había convertido en una frenética y desesperada búsqueda se convirtió en un terrible dolor: un pescador encontró el cuerpo sin vida de Majo, envuelta en bolsas plásticas negras y con cinta de embalar y arrojado entre un rejunte de maleza y basura en las playas de Montañita. Dos días después , en las mismas condiciones y a unos 40 metros del primer hallazgo macabro, se logró dar con el cuerpo de Marina .

María José Coni y Marina Menegazzo fueron brutalmente asesinadas en un doble femicidio en Montañita y que se convirtió en masacre. Las autopsias posteriores confirmaron que a las jóvenes mendocinas las habían drogado, intentado abusar y golpeado hasta matarlas . Luego, como si fuesen desechos, habían arrojado los cuerpos entre las malezas de la playa , no sin antes envolver los cuerpos con bolsas de nailon y sacos de tela como dos bultos de basura.

"El mismo 26 de febrero de 2016 me llamó la secretaria del Ministerio del Interior de Ecuador y me dijo que habían encontrado unos cuerpos, pero que todavía no sabían si eran las chicas. La llamada se cortó. Y ese silencio entre una llamada y la confirmación fue eterno. Recién al rato, el ministro lo confirmó por Twitter. Así, en una pantalla; así nos enteramos", rememora Martina, quien trabaja en la Municipalidad de Godoy Cruz.

"Me pregunto todos los días qué sería de ella hoy. Y la imagino recibida, porque era responsable, constante, brillante. La facultad la llevaba re bien. No sé si estaría en pareja, con hijos; o viajando. Pero sé que estaría feliz. Porque tenía proyectos, tenía orden, tenía luz propia", describe, emocionada, su hermana menor.

"La imagino sonriendo, con ese humor tan suyo, con esa sensibilidad que la hacía especial. Me duele no poder verla crecer, pero me aferro a imaginarla plena. Porque así era ella: llena de vida", agrega.

El viaje con el que siempre habìan soñado

Marina Menegazzo, María José Coni, Sofía Sarmiento y Agostina Cano llevaban años planificando el viaje a Montañita (Ecuador). No era un viaje más, sino una aventura que las chicas se habían propuesto a disfrutar en equipo. El objetivo era recorrer distintas ciudades de América del Sur en un itinerario de, aproximadamente, 45 días.

Majo y Marina partieron de Mendoza con destino a Santiago de Chile el 10 de enero de 2016. Allí se reunirían con las otras dos jóvenes y -ya en equipo- comenzarían a vivir y disfrutar aquel anehlado viaje. La lógica que las movilizaba era simple, la del viajero aventurero: descubrir, compartir, aprender; en definitiva, disfrutar.

Así llegaron a Montañita, ese pueblo balneario de la costa ecuatoriana que combina su perfil surfer con el de pueblo bohemio, ese destino que atrae a miles de jóvenes que viajan como mochileros y que se caracteriza por su ritmo de vida tranquilo, despreocupado y con mucha vida nocturna (aunque después de la tragedia, tampoco el lugar volvió a ser lo mismo). Majo, Marina, Sofía y Agostina llegaron juntas a este destino, pero el 10 de febrero Sofía y Agostina debieron regresar a Mendoza.

Majo y Marina, en tanto, se quedaron y decidieron improvisar un poco en su hoja de ruta. Tenían planeado recorrer por tierra gran parte del territorio de Ecuador, llegar a Guayaquil y de allí seguir, siempre por vía terrestre, a Lima (Perú). Allí tomarían un avión con destino a Santiago. Y el último tramo, entre la capital chilena y Mendoza, lo completarían en micro.

Eso fue lo que el lunes 22 de febrero de 2016 les contaron a sus padres la última vez que hablaron con ellos. Fue, además, la última vez que hubo noticias de ellas.

De aventura a pesadilla

Los días previos al fatídico 22 de febrero de 2016, las chicas fueron víctimas de un robo que terminaría por marcar el triste desenlace. Porque las despojaron del dinero que las dos amigas tenían reservado para costear los pasajes terrestres a Guayaquil y, de ese modo, poder continuar con su itinerario.

Este imprevisto derivó en otra situación que estaba fuera de lo planificado: las dos amigas se pusieron en búsqueda de alguien que pudiera llevarlas hacia Guayaquil. Así fue como aquel lunes de fines de febrero de 2016 estuvieron prácticamente todo el día en un bar de Montañita, en esa búsqueda.

Fue en este bar, ese mismo día, cuando entró en escena un hombre a quien conocían como "El Rojo" en la zona. Al conocer la situación de las dos amigas, Aurelio Eduardo Rodríguez (tal y como era el nombre completo de "El Rojo") les ofreció un techo donde resguardarse para pasar aquella noche. Desde aquel momento exacto, nunca más hubo rastros ni indicios de Majo y Marina.

Los dos cuerpos sin vida

La falta de noticias de las dos amigas en sus redes sociales, y -sobre todo- el hecho de que sus familias no tuvieran ningún mensaje o llamado de dos chicas que los tenían al tanto de todos sus movimientos y decisiones llevaron a que se denunciara, desde Mendoza, la desaparición de Marina Menegazzo y María José Coni.

Donde primero se hizo eco sobre la desaparición de las amigas fue en los medios de comunicación, lo que motivó que el caso fuese tomando más y más exposición. A nivel diplomático, se abrió toda una línea de comunicación directa entre las familias de las chicas y las autoridades políticas de Ecuador. Si hasta el propio ecuatoriano por entonces, Rafael Correa, manifestó públicamente que intervendría abiertamente en el caso y el seguimiento de la investigación. Tal vez por eso fue que su ministro del interior confirmó públicamente y vía Twitter el 26 de febrero de 2016 que el primer cuerpo hallado pertenecía a Majo, haciendo este anuncio masivo antes incluso de confirmarles a los familiares de la joven.

El hallazgo del primer cuerpo tuvo lugar cuatro días después de que se denunciara la desaparición. Pertenecía a María José y estaba envuelto entre nailon, bolsas de tela y cinta de embalar. Lo habían abandonado en una zona poco transitada y fue un pescador de la zona quien encontró el cadáver.

"Recuerdo a mi mamá desarmada en el piso, llorando como nunca la había visto. A mi papá, parado frente a la ventana, pidiéndole a Dios que, al menos, no hubiera sufrido. Y yo… Yo estaba en shock. No lloraba. No hablaba. Me fui a la pieza que compartíamos y me quedé mirando su ropa. Esa ropa que yo había usado y lavado, porque si ella llegaba y la encontraba sucia, me iba a retar. Me aferré a eso, a lo cotidiano, a lo mínimo. Porque era lo único que todavía parecía real", recuerda Martu.

La autopsia posterior confirmó que el cuerpo de María José Coni presentaba un traumatismo craneoencefálico grave -provocado por el golpe con un objeto contundente-, fractura de fémur, lesiones en la zona genital compatibles con intento de abuso sexual resistido, marcas de defensa en las manos y hasta un dedo roto.

El descubrimiento fue un baldazo de agua helada, para la familia de Majo y para toda una sociedad que, tanto en Mendoza como en Ecuador, se había sumado a una desesperada búsqueda. Las fotos de Majo y Marina invadían las redes sociales y medios de comunicación desde hacía varios días ya, así como también el desesperado pedido por datos que permitieran dar con su paradero.

Mientras aún duraba la conmoción por el macabro hallazgo del cuerpo de Majo y los interrogantes por el destino de los restos de Marina, el 28 de febrero de 2016 se confirmó también el hallazgo del cadáver de Marina. Los análisis forenses confirmaron que tenía seis heridas cortantes de arma blanca en el cuello, de las cuales una había perforado su columna vertebral y médula espinal, lo que le causó parálisis temporal antes de morir por hemorragia. Además, presentaba indicios de haber sido inmovilizada.

Dos juicios, tres condenados y dudas que no se aclaran desde hace 10 años (y contando...)

Por el doble femicidio de Majo y Marina fueron condenados tres hombres en dos juicios que se celebraron. Entre ellos estaban Alberto Segundo Mina Ponce, señalado como el autor material del doble femicidio, y Aurelio Eduardo "El Rojo" Rodríguez -aquel que les ofreció alojamiento la noche del 22 de febrero de 2016-, declarado coautor del doble crimen. Ambos fueron sentenciados a 40 años de prisión en agosto de 2016.

En tanto, en septiembre de 2017 también fue condenado a 40 años de prisión José Luis Pérez Castro, de quien se encontró ADN en la escena del crimen. Aunque nunca logró confirmarse con exactitud su participación. Pero la presencia de Pérez Castro es apenas uno de los tantos cabos que quedaron sin atar.

"Los dos juicios, con tres implicados, fueron un desgaste emocional enorme. Yo estaba en Mendoza, con el corazón en la boca, siguiendo cada detalle por Twitter, leyendo las notas. Mi mamá estaba en Ecuador y vivíamos pegados a una pantalla esperando justicia", recuerda Martina.

Según describe la hermana menor de Majo, en el momento en que escuchó las condenas, sintió algo muy parecido a alivio. "'Al menos esto no queda impune', pensé. Pero hoy ese alivio se ha transformado en incertidumbre. No tenemos abogados, no sabemos si siguen presos, si tienen beneficios, si hay movimientos en la causa. Hay ADN sin cotejar, un auto que nunca apareció, preguntas que siguen abiertas", describe Martina.

Gladys, la mujer que comenzó a morir con la muerte de su hija

Dos años después del doble femicidio, en mayo de 2018, falleció Gladys Steffani -mamá de Majo Coni. Sin embargo, Gladys había comenzado a morir el mismo día en que supo -vía redes sociales- que habían encontrado el cuerpo sin vida de su hija en un rincón oculto de la playa de Montañita.

Desde su lugar, Gladys fue el principal motor del avance de la investigación. De hecho, viajó a Ecuador, antes y durante los juicios contra los acusados.

“Ni 40 ni 100 años me devuelven a mi hija ni me devuelven la alegría de mis otros hijos y de toda la familia, pero por lo menos se hizo justicia”, declaró a los medios Gladys a la salida del juicio donde se condenó al tercer acusado en 2017.

"Cuando murió mi mamá, que era la que empujaba todo, la que no soltaba, sentí que también se apagaba una parte de la búsqueda", se sincera Martina Coni.

Pensando en vos siempre

A 10 años de la muerte de María José Coni y de Marina Menegazzo, no hay un solo día en que sus familias no piensen en ellas.

"Con Jose -mi 'Chuchi'- la relación era más de mamá e hija que de hermanas. Me cuidaba, me marcaba límites, me acompañaba. Si tenía que estar, estaba. Sin excusas. Compartimos mucho más que una casa; compartimos rutinas, charlas, risas, silencios. Me ayudaba con la escuela, nos levantábamos temprano, cuidábamos a mi sobrino. Y ese café con leche que era nuestro pequeño ritual. Hoy entiendo que esos momentos simples eran, en realidad, todo", repasa Martina, quien tenía 16 años aquel nefasto 22 de febrero de 2016.

La hermana de Majo resalta que siguieron adelante porque no había otra opción. Porque había hijos que criar, responsabilidades que sostener. "Ellos se convirtieron en nuestro ancla", se sincera.

"Pero no solo perdimos a Jose. Dos años después, consumida por la angustia, también perdimos a mi mamá. Y ahí el dolor se duplicó. Con el segundo duelo ya no sos la misma persona. Te rompés, te enojás. Dudás de Dios. Sentís bronca, impotencia, vacío. Aprendés a sobrevivir con una ausencia que no se acomoda nunca. Son miles de sentimientos conviviendo al mismo tiempo. Y, aún así, seguimos. Porque amar también es eso: seguir viviendo aunque duela", cierra Martina.