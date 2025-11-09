9 de noviembre de 2025 - 14:14

Crecen las ventas de autos usados: subieron casi 12% en el año y un icónico modelo sigue al frente

Así lo informa la Cámara del Comercio Automotor. Entre enero y octubre se vendieron 1.602.941 vehículos frente a los 1.433.622 comercializados en 2024.

Los autos usados viven un momento vibrante.

El mercado de autos usados cerró octubre con una leve baja mensual, pero mantiene un crecimiento sólido en el acumulado del año. Según la Cámara del Comercio Automotor (CCA), entre enero y octubre se vendieron 1.602.941 vehículos usados, lo que representa un incremento del 11,81% respecto a 2024.

Durante octubre se comercializaron 166.285 unidades, un 3,1% menos que en el mismo mes del año pasado y un 2,96% por debajo de septiembre. A pesar de la caída mensual, el sector mantiene expectativas positivas y proyecta cerrar 2025 superando las cifras del año anterior.

Auto más vendido y panorama en el sector

En el año las ventas de autos usados suben casi 12% y hay optimismo en el sector Octubre volvió a mostrar que el Volkswagen Gol sigue encabezando la preferencia de la gente al adquirir un auto usado. En total, se comercializaron 9.037 unidades.

“Finalizado el mes de octubre, podemos decir que a pesar de la baja en la venta de autos usados con respecto a septiembre, la caída ha sido pequeña”, dijo Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor.

Lamas dijo que, “pasada la incertidumbre por las elecciones legislativas de medio término y despejadas las dudas por el rumbo económico que lograron un freno en la comercialización, es de esperar que noviembre recupere el nivel de consultas y ventas de vehículos”.

Asimismo, añadió: “Aun así, es importante destacar que en acumulado anual se siguió conservando el crecimiento de las ventas”.

“Los primeros 10 meses del año muestran un crecimiento de casi el 12% y, faltando 2 meses para finalizar 2025, cerraremos el año superando las 1.750.000 unidades del año 2024”, sostuvo Lamas.

Señaló que “las operaciones de comercialización en los locales de venta, el público las están llevando a cabo entregando su vehículo usado y efectivo”.

“El interior sigue traccionando a paso firme. El ranking lo encabeza Formosa (34,77%), Neuquén (29,93%), Santiago del Estero (27,21%), Catamarca (23,40%) y Jujuy (23,07%)”, finalizó.

Ranking de autos usados en octubre

  1. VW Gol y Trend: 9.037
  2. Toyota Hilux: 6.694
  3. Corsa y Classic: 4.616
  4. VW Amarok: 4.577
  5. Ford Ranger: 4.424
  6. Toyota Corolla: 3.437
  7. Ford EcoSport: 3.389
  8. Peugeot 208: 3.232
  9. Fiat Palio: 3.099
  10. Toyota Etios: 2.700

Provincias que crecieron en el periodo enero-octubre

  • Formosa: 34,77%
  • Neuquén: 29,93%
  • Santiago del Estero: 27,21%
  • Catamarca: 23,40%
  • Jujuy: 23,07%
  • La Rioja: 22,05%
  • Salta: 21,41%
  • Chubut: 20,11%
  • Río Negro: 19,35%
  • Chaco: 18,35%
  • Corrientes: 17,96%
  • Tucumán: 16,72%
  • Santa Cruz: 16,64%
  • Misiones: 13,20%
  • San Juan: 12,41%
  • Córdoba: 12,35%
  • San Luis: 12,32%
  • La Pampa: 10,28%
  • Pcia. Buenos Aires: 10,19%
  • Entre Ríos: 9,69%
  • Mendoza: 9,39%
  • Santa Fe: 9,09%
  • CABA: 6,72%
  • Tierra del Fuego: 6,40%
