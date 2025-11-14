14 de noviembre de 2025 - 18:35

Reciclar las escaleras de madera está de moda: cómo podés transformarlas para decorar tu casa

Poder renovar la decoración no tiene por qué ser un proceso complicado y costoso. Con un simple paso a paso se puede lograr.

Estas escaleras son ideales para reciclar y crear adornos para la casa.

Estas escaleras son ideales para reciclar y crear adornos para la casa.

Una escalera de madera envejecida se puede reciclar para convertirse en un recurso versátil cuando se busca sumar funcionalidad y estética sin recurrir a muebles nuevos. Esta pieza clásica recupera valor cuando se reutiliza como base para distintos proyectos que apuntan a resolver necesidades cotidianas dentro de la casa.

Reciclar las escaleras
Reciclar las escaleras puede ser una gran opci&oacute;n para renovar la decoraci&oacute;n sin esfuerzo.

Reciclar las escaleras puede ser una gran opción para renovar la decoración sin esfuerzo.

Por qué reciclar estos objetos es una ventaja

El interés por estas transformaciones crece en hogares donde se busca sumar superficies de apoyo, ordenar la entrada, organizar baños pequeños o incorporar estantes sin instalar estructuras pesadas. En cada caso, el proyecto depende del estado de la escalera y del estilo que prefiera cada persona.

Por eso, las propuestas parten de ideas que no requieren conocimientos avanzados y permiten obtener muebles personalizados con un acabado prolijo, incluso cuando la escalera presenta desgaste o manchas propias del paso del tiempo.

Reciclaje
Estas escaleras son ideales para reciclar y crear adornos para la casa.

Estas escaleras son ideales para reciclar y crear adornos para la casa.

Materiales necesarios

– Escalera de madera vieja

– Lija

– Pintura opcional

– Tornillos, tuercas y arandelas

– Tablas de madera

– Colgadores o ganchos

– Taladro

– Destornillador

– Protector para madera

Reciclaje
Estas escaleras son ideales para reciclar y crear adornos para la casa.

Estas escaleras son ideales para reciclar y crear adornos para la casa.

Alternativas para reciclar

1. Escritorio hecho con escalera reciclada

– Cortar la escalera a la mitad para formar dos patas laterales.

– Preparar dos tablas del mismo largo: una como mesa y otra como estante superior.

– Fijar las tablas a las patas con tornillos y arandelas.

– Lijar toda la estructura y aplicar pintura si se desea un acabado más uniforme.

2. Perchero práctico para la entrada

– Lijar la escalera completa y aplicar pintura en el color elegido.

– Atornillar colgadores en los peldaños o en los laterales.

– Apoyar la escalera contra la pared y definir la disposición de bolsos, camperas o llaves.

3. Toallero para baño con estética rústica

– Limpiar la escalera y aplicar protector para madera.

– Pintar si se busca integrar el mueble al resto del baño.

– Ubicarla cerca del lavamanos o la ducha y usar los peldaños para colgar toallas.

4. Estantería liviana para ambientes pequeños

– Revisar que los peldaños sean lo bastante anchos para sostener objetos.

– Lijar toda la superficie para evitar astillas.

– Apoyarla contra una pared y acomodar libros, macetas o elementos decorativos.

