Reciclar las escaleras de madera está de moda: cómo podés transformarlas para decorar tu casa

Una escalera de madera envejecida se puede reciclar para convertirse en un recurso versátil cuando se busca sumar funcionalidad y estética sin recurrir a muebles nuevos. Esta pieza clásica recupera valor cuando se reutiliza como base para distintos proyectos que apuntan a resolver necesidades cotidianas dentro de la casa.
El interés por estas transformaciones crece en hogares donde se busca sumar superficies de apoyo, ordenar la entrada, organizar baños pequeños o incorporar estantes sin instalar estructuras pesadas. En cada caso, el proyecto depende del estado de la escalera y del estilo que prefiera cada persona.
Por eso, las propuestas parten de ideas que no requieren conocimientos avanzados y permiten obtener muebles personalizados con un acabado prolijo, incluso cuando la escalera presenta desgaste o manchas propias del paso del tiempo.
Materiales necesarios
– Escalera de madera vieja
– Lija
– Pintura opcional
– Tornillos, tuercas y arandelas
– Tablas de madera
– Colgadores o ganchos
– Taladro
– Destornillador
– Protector para madera
Alternativas para reciclar
1. Escritorio hecho con escalera reciclada
– Cortar la escalera a la mitad para formar dos patas laterales.
– Preparar dos tablas del mismo largo: una como mesa y otra como estante superior.
– Fijar las tablas a las patas con tornillos y arandelas.
– Lijar toda la estructura y aplicar pintura si se desea un acabado más uniforme.
2. Perchero práctico para la entrada
– Lijar la escalera completa y aplicar pintura en el color elegido.
– Atornillar colgadores en los peldaños o en los laterales.
– Apoyar la escalera contra la pared y definir la disposición de bolsos, camperas o llaves.
3. Toallero para baño con estética rústica
– Limpiar la escalera y aplicar protector para madera.
– Pintar si se busca integrar el mueble al resto del baño.
– Ubicarla cerca del lavamanos o la ducha y usar los peldaños para colgar toallas.
4. Estantería liviana para ambientes pequeños
– Revisar que los peldaños sean lo bastante anchos para sostener objetos.
– Lijar toda la superficie para evitar astillas.
– Apoyarla contra una pared y acomodar libros, macetas o elementos decorativos.